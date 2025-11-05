ua en ru
Многочисленные взрывы и пожар: в Донецке поражен склад боеприпасов россиян (видео)

Украина, Среда 05 ноября 2025 22:46
Многочисленные взрывы и пожар: в Донецке поражен склад боеприпасов россиян (видео) Иллюстративное фото: склад в Донецке могли уничтожить дронами, или ракетами (facebook.com)
Автор: Антон Корж

Во временно оккупированном Донецке вечером 5 ноября прогремели мощные взрывы. Местные каналы написали о "ракетном ударе"; известно, что целью мог стать склад боеприпасов российской оккупационной армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в местных каналах.

Отмечается, что взрывы прогремели вечером в одном из районов оккупированного города - предварительно, под атакой находился Куйбышевский район. Первый взрыв сопровождался сильной ударной волной и звуками многочисленных вторичных детонаций, что может свидетельствовать о поражении российского склада боеприпасов.

После взрывов над пораженным местом поднялись большие клубы дыма, начался сильный пожар. На опубликованных видео можно услышать несильные взрывы - это детонируют боеприпасы, не уничтоженные в момент поражения.

Официальных подтверждений пока что нет как со стороны оккупационных властей, так и со стороны Украины. Неизвестно, есть ли раненые и погибшие в результате удара. По одной версии, по складу нанесли ракетный удар, по другой - его поразил украинский ударный беспилотник.

Многочисленные взрывы и пожар: в Донецке поражен склад боеприпасов россиян (видео)Фото: Telegram

Напомним, что украинские ударные беспилотники в ночь на 5 ноября атаковали энергетическую инфраструктуру Ярославской области в РФ. Под ударом оказались нефтеперегонные станции.

Также 4 ноября Силы обороны Украины ночью поразили два важных российских предприятия - нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области и химический завод в Башкирии. Кроме них, были уничтожены две подстанции в двух регионах РФ и склад боеприпасов во временно оккупированном Должанске в Луганской области.

До этого еще один крупный склад боеприпасов поразили в Белгородской области РФ. Происшествие произошло 23 октября, до склада ночью добрались украинские дроны.

