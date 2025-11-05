Многочисленные взрывы и пожар: в Донецке поражен склад боеприпасов россиян (видео)

Во временно оккупированном Донецке вечером 5 ноября прогремели мощные взрывы. Местные каналы написали о "ракетном ударе"; известно, что целью мог стать склад боеприпасов российской оккупационной армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в местных каналах.

Отмечается, что взрывы прогремели вечером в одном из районов оккупированного города - предварительно, под атакой находился Куйбышевский район. Первый взрыв сопровождался сильной ударной волной и звуками многочисленных вторичных детонаций, что может свидетельствовать о поражении российского склада боеприпасов.

После взрывов над пораженным местом поднялись большие клубы дыма, начался сильный пожар. На опубликованных видео можно услышать несильные взрывы - это детонируют боеприпасы, не уничтоженные в момент поражения.

Официальных подтверждений пока что нет как со стороны оккупационных властей, так и со стороны Украины. Неизвестно, есть ли раненые и погибшие в результате удара. По одной версии, по складу нанесли ракетный удар, по другой - его поразил украинский ударный беспилотник.

Фото: Telegram