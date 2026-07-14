Численні прильоти та пожежа на НПЗ "Газпрому" в Башкортостані

На цей момент відомо, що під удар потрапив "Газпром нефтехим Салават". Його могли вразити безпілотники, адже місцеві мешканці повідомили про численні прильоти на цей об'єкт.

Після атаки зафіксовані пожежа та дим на території підприємства. Поки що офіційна влада регіону жодним чином не повідомляла про атаку на НПЗ.

Мешканці повідомляють про численні прильоти на НПЗ (фото Exilenova+)

Що відомо про цей НПЗ

ТОВ "Газпром нефтехим Салават" - один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів у Башкортостан. Підприємство об’єднує нафтопереробний і газохімічний заводи, а також завод "Мономер".

Підприємство має повний цикл перероблювання вуглеводневої сировини, випуск понад 150 найменувань продукції. Серед продукції, яку випускає завод: бензини, дизельне пальне, мазут, бітуми, поліетилен, аміак і карбамід.

Над містом поширюється дим після атаки на завод (фото Exilenova+)