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Сили оборони знову атакували Афіпський НПЗ на Кубані

04:49 14.07.2026 Вт
1 хв
Це вже не перший удар по цьому підприємству за останній час
aimg Катерина Коваль
Сили оборони знову атакували Афіпський НПЗ на Кубані Фото: на території НПЗ фіксують пожежі (Getty Images)
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Сили оборони України вкотре атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. На території підприємства пролунало кілька потужних вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Атака відбулась у селищі Афіпський Краснодарського краю.

Сили оборони знову атакували Афіпський НПЗ на КубаніФото: наслідки атаки на Афіпський НПЗ 14 липня (OSINT-канали)

На території заводу було чутно кілька потужних вибухів, унаслідок чого виникла пожежа.

Що таке Афіпський НПЗ

Проєктна потужність заводу становить 6,25 мільйона тонн нафти на рік. Підприємство переробляє нафту та газовий конденсат із Західного Сибіру та Волго-Уральських родовищ, отримуючи сировину трубопроводами та залізницею.

Завод виробляє для потреб російської окупаційної армії бензин, дизельне паливо, вакуумний газойль, мазут, сірку та інші продукти.

Нагадаємо, це вже не перша атака на це підприємство. У ніч на 11 червня Афіпський НПЗ уже атакували дрони - тоді на місці сталися сильна пожежа та смог.

Як уже повідомлялось, після початку повномасштабної війни Афіпський НПЗ неодноразово ставав ціллю атак безпілотників через його значення для паливного забезпечення російської економіки та військової логістики. Завод також є важливим елементом нафтопереробної інфраструктури півдня РФ.

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