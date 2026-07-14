Сили оборони знову атакували Афіпський НПЗ на Кубані
Сили оборони України вкотре атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. На території підприємства пролунало кілька потужних вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.
Атака відбулась у селищі Афіпський Краснодарського краю.
Фото: наслідки атаки на Афіпський НПЗ 14 липня (OSINT-канали)
На території заводу було чутно кілька потужних вибухів, унаслідок чого виникла пожежа.
Що таке Афіпський НПЗ
Проєктна потужність заводу становить 6,25 мільйона тонн нафти на рік. Підприємство переробляє нафту та газовий конденсат із Західного Сибіру та Волго-Уральських родовищ, отримуючи сировину трубопроводами та залізницею.
Завод виробляє для потреб російської окупаційної армії бензин, дизельне паливо, вакуумний газойль, мазут, сірку та інші продукти.
Нагадаємо, це вже не перша атака на це підприємство. У ніч на 11 червня Афіпський НПЗ уже атакували дрони - тоді на місці сталися сильна пожежа та смог.
Як уже повідомлялось, після початку повномасштабної війни Афіпський НПЗ неодноразово ставав ціллю атак безпілотників через його значення для паливного забезпечення російської економіки та військової логістики. Завод також є важливим елементом нафтопереробної інфраструктури півдня РФ.