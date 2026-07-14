Многочисленные прилеты и пожар на НПЗ "Газпрома" в Башкортостане

Очередная ночная атака на НПЗ оккупантов РФ зафиксирована в Башкортостане. Это не менее 1400 километров по прямой от границы с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграмм-канал Exilenova+.
К настоящему моменту известно, что под удар попал "Газпром нефтехим Салават". Его могли поразить беспилотники, ведь местные жители сообщили о многочисленных прилетах на этот объект.
После атаки зафиксирован пожар и дым на территории предприятия. Пока официальные власти региона никак не сообщали об атаке на НПЗ.
ООО "Газпром нефтехим Салават" – один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов в Башкортостан. Предприятие объединяет нефтеперерабатывающий и газохимический заводы, а также завод "Мономер".
Предприятие имеет полный цикл переработки углеводородного сырья, выпуск более 150 наименований продукции . Среди продукции, которую выпускает завод: бензины, дизельное топливо , мазут, битумы, полиэтилен, аммиак и карбамид.
ВСУ продолжают безудержные удары по вражеским НПЗ далеко в российском тылу. Этой ночью под атаку попал Афипский НПЗ на Кубани, где зафиксирован пожар.
В целом после ударов по российским НПЗ в РФ начался настоящий топливный кризис. Переработка в "мировой бензоколонке" откатилась на 21 год назад.