Многочисленные прилеты и пожар на НПЗ "Газпрома" в Башкортостане

К настоящему моменту известно, что под удар попал "Газпром нефтехим Салават". Его могли поразить беспилотники, ведь местные жители сообщили о многочисленных прилетах на этот объект.

После атаки зафиксирован пожар и дым на территории предприятия. Пока официальные власти региона никак не сообщали об атаке на НПЗ.

Жители сообщают о многочисленных прилетах на НПЗ (фото Exilenova+)

Что известно об этом НПЗ

ООО "Газпром нефтехим Салават" – один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов в Башкортостан. Предприятие объединяет нефтеперерабатывающий и газохимический заводы, а также завод "Мономер".

Предприятие имеет полный цикл переработки углеводородного сырья, выпуск более 150 наименований продукции . Среди продукции, которую выпускает завод: бензины, дизельное топливо , мазут, битумы, полиэтилен, аммиак и карбамид.

Над городом распространяется дым после атаки на завод (фото Exilenova+)