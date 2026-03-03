Чим вигідна Путіну війна на Близькому Сході: є три причини

Війна на Близькому Сході вигідна Путіну. Поки США б'ють по Ірану, Росія непомітно отримує переваги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Forbes.
Москва обрала тактику "стратегічного підстрахування" - тримати контакт з усіма сторонами, але не втручатися. Вона публічно висловила Ірану підтримку, але реальної допомоги не надала. Є три переваги, через які вона тримається осторонь і спостерігає.
Перша і найочевидніша вигода - ціни на нафту.
Понад 20% світового експорту нафти й газу проходить через Ормузьку протоку. Після початку бойових дій Іран наказав суднам розвернутися і погрожує атакувати кожне з них. Якщо протока остаточно закриється, ринки відреагують різким стрибком цін.
Для Росії це критично: нафта й газ дають 45% федерального бюджету. Дорожча нафта - більше грошей на війну проти України.
Друга вигода - торгівля зброєю.
Ще під час активної фази бойових дій Іран домовився купити у Росії 500 пускових установок "Верба" та 2500 ракет "земля-повітря". Росія є головним постачальником зброї до Ірану з 1979 року - третина всього іранського імпорту озброєнь іде саме звідти. Кожен продаж - це додаткові доходи для Кремля.
Третя вигода - виснаження американських запасів.
Бойові дії проти Ірану потребують великих витрат ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot і ракет APKWS, якими США збивають і російські дрони Shahed. Що більше їх витрачено на Близькому Сході, то менше залишається для України.
28 лютого США та Ізраїль завдали спільних ударів по об'єктах іранського режиму. Після цього Іран атакував американські бази у Кувейті, ОАЕ, Катарі, Бахрейні та Йорданії.
Через бойові дії та взаємні атаки судноплавство в регіоні фактично зупинилося - обсяги впали на 75%. Власники танкерів просто не ризикують виходити в море.
Як повідомляє РБК-Україна, за даними американського Центрального командування, Ормузька протока досі не закрита - Іран її не мінує та не патрулює постійно. Водночас судна вже самостійно почали оминати цей маршрут.
Іранські атаки на енергетичні об'єкти Близького Сходу спровокували найбільше зростання цін на природний газ з 2022 року. Квітневі ф'ючерси на газ у Європі підскочили на 46% - до 46,55 євро за МВт-год.
Аналітики підрахували: якщо протока буде заблокована впродовж місяця, ціни на газ у Європі можуть зрости більш ніж удвічі. Катар та Саудівська Аравія вже зупинили частину виробництва палива.