Чем выгодна Путину война на Ближнем Востоке: есть три причины

Война на Ближнем Востоке выгодна Путину. Пока США бьют по Ирану, Россия незаметно получает преимущества.
Москва выбрала тактику "стратегической подстраховки" - держать контакт со всеми сторонами, но не вмешиваться. Она публично выразила Ирану поддержку, но реальной помощи не оказала. Есть три преимущества, из-за которых она держится в стороне и наблюдает.
Первая и самая очевидная выгода - цены на нефть.
Более 20% мирового экспорта нефти и газа проходит через Ормузский пролив. После начала боевых действий Иран приказал судам развернуться и угрожает атаковать каждое из них. Если пролив окончательно закроется, рынки отреагируют резким скачком цен.
Для России это критично: нефть и газ дают 45% федерального бюджета. Дороже нефть - больше денег на войну против Украины.
Вторая выгода - торговля оружием.
Еще во время активной фазы боевых действий Иран договорился купить у России 500 пусковых установок "Верба" и 2500 ракет "земля-воздух". Россия является главным поставщиком оружия в Иран с 1979 года - треть всего иранского импорта вооружений идет именно оттуда. Каждая продажа - это дополнительные доходы для Кремля.
Третья выгода - истощение американских запасов.
Боевые действия против Ирана требуют больших затрат ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot и ракет APKWS, которыми США сбивают и российские дроны Shahed. Чем больше их потрачено на Ближнем Востоке, тем меньше остается для Украины.
28 февраля США и Израиль нанесли совместные удары по объектам иранского режима. После этого Иран атаковал американские базы в Кувейте, ОАЭ, Катаре, Бахрейне и Иордании.
Из-за боевых действий и взаимных атак судоходство в регионе фактически остановилось - объемы упали на 75%. Владельцы танкеров просто не рискуют выходить в море.
Как сообщает РБК-Украина, по данным американского Центрального командования, Ормузский пролив до сих пор не закрыт - Иран его не минирует и не патрулирует постоянно. В то же время суда уже самостоятельно начали обходить этот маршрут.
Иранские атаки на энергетические объекты Ближнего Востока спровоцировали наибольший рост цен на природный газ с 2022 года. Апрельские фьючерсы на газ в Европе подскочили на 46% - до 46,55 евро за МВт-ч.
Аналитики подсчитали: если пролив будет заблокирован в течение месяца, цены на газ в Европе могут вырасти более чем вдвое. Катар и Саудовская Аравия уже остановили часть производства топлива.