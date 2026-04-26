Чим Трамп пригощатиме Чарльза ІІІ: кухар розкрив секрети раціону короля

Колишній королівський шеф-кухар Даррен МакҐрейді вже розкрив деталі меню, яке має вразити британських монархів. Вразити монарха простіше, ніж здається. Головне - якість і сезонність продуктів.

Чарльз ІІІ віддає перевагу місцевим фермерським товарам. Його раціон базується на простих, але вишуканих інгредієнтах. МакҐрейді, який працював з Єлизаветою ІІ та принцесою Діаною, поділився гастрономічними таємницями:

"Якщо є страва з сиром, король її обожнює, бо він любить сир. Він також любить мед, грильовані овочі, різотто та особливо баранину. Тут, у Великій Британії, неймовірна баранина. Він би був радий, якби там, Штатах, була баранина".

Британська телеведуча Гелена Чард додає, що король "одержимий горошком". На її думку, органічний м'ятний горошок займає вершину овочевої ієрархії для Чарльза. А от королева Камілла має власну слабкість - вона обожнює шоколад.

Список заборон: ніякого часнику та морепродуктів

Підготовка до такої вечері триває тижнями. Білий дім проводить консультації з Палацом щодо дієтичних обмежень. Існує суворий протокол безпеки та етикету, який виключає певні інгредієнти.

Що ніколи не подадуть на державній вечері:

часник: його уникають з практичних міркувань, щоб уникнути неприємного запаху під час розмов;

молюски та морепродукти: занадто високий ризик харчового отруєння під час закордонних візитів;

фуа-гра: король Чарльз принципово не вживає цей продукт;

гострі каррі та важкі червоні соуси: вони можуть бути неохайними або занадто експериментальними.

Кулінарна дипломатія Трампа

Ця вечеря - момент для демонстрації американської ідентичності, зауважує Fox News. На відміну від британських банкетів з французьким нахилом, у США готують "американське до глибини душі" меню. Це спосіб показати досягнення сільського господарства та виноробства Штатів.

Для президента Трампа цей банкет - шанс зміцнити стосунки на найвищому рівні. У меню можуть з’явитися легкі натяки на британські традиції, як-от яблучний пиріг, але загальний стіл буде суто американським.

За 24 години до початку вечері офіційно оприлюднять фінальний варіант меню, обраний з трьох тестових зразків.