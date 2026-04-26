Трамп показав кадри стрілянини та розповів деталі про нападника

Президент США Дональд Трамп розкрив подробиці нападу під час вечері кореспондентів Білого дому. Озброєний чоловік кинувся на контрольно-пропускний пункт - його знешкодили агенти Секретної служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report .

Як це сталося

За словами Трампа, зал був надійно захищений. Озброєний чоловік із кількома одиницями зброї кинувся на контрольно-пропускний пункт з відстані приблизно 45 метрів - далеко від самого залу.

Агенти Секретної служби знешкодили нападника. Один із охоронців отримав вогнепальне поранення з близької відстані, однак бронежилет захистив його - офіцер почувається добре.

Трамп опублікував фото нападника великим планом, а також відеозапис із камер спостереження з місця події.

Слова президента

Трамп назвав інцидент "дуже несподіваним" і зізнався, що хотів залишитися на заході - за його словами, він "боровся як міг", але протокол зобов'язав покинути будівлю.

Президент також розкрив, що готував промову, яку сам схарактеризувв як "найбільш недоречну з будь-коли виголошених" - і пообіцяв виступити з нею наступного разу.

На запитання журналіста, чому подібне трапляється з ним знову і знову, Трамп відповів:

"Я вивчав історію замахів - вони завжди йдуть за найвпливовішими людьми, як Авраам Лінкольн. За тими, хто нічого не робить, не йдуть. Ми зробили багато", - заявив він.

Нападник затриманий. За словами Трампа, слідчі вже вирушили до його квартири - він, імовірно, мешкає в Каліфорнії.