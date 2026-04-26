Трамп показав кадри стрілянини та розповів деталі про нападника

06:05 26.04.2026 Нд
2 хв
Бронежилет врятував пораненого агента - Трамп назвав його "дуже хоробрим"
aimg Катерина Коваль
Трамп показав кадри стрілянини та розповів деталі про нападника Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп розкрив подробиці нападу під час вечері кореспондентів Білого дому. Озброєний чоловік кинувся на контрольно-пропускний пункт - його знешкодили агенти Секретної служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.

Як це сталося

За словами Трампа, зал був надійно захищений. Озброєний чоловік із кількома одиницями зброї кинувся на контрольно-пропускний пункт з відстані приблизно 45 метрів - далеко від самого залу.

Агенти Секретної служби знешкодили нападника. Один із охоронців отримав вогнепальне поранення з близької відстані, однак бронежилет захистив його - офіцер почувається добре.

Трамп опублікував фото нападника великим планом, а також відеозапис із камер спостереження з місця події.

Слова президента

Трамп назвав інцидент "дуже несподіваним" і зізнався, що хотів залишитися на заході - за його словами, він "боровся як міг", але протокол зобов'язав покинути будівлю.

Президент також розкрив, що готував промову, яку сам схарактеризувв як "найбільш недоречну з будь-коли виголошених" - і пообіцяв виступити з нею наступного разу.

На запитання журналіста, чому подібне трапляється з ним знову і знову, Трамп відповів:

"Я вивчав історію замахів - вони завжди йдуть за найвпливовішими людьми, як Авраам Лінкольн. За тими, хто нічого не робить, не йдуть. Ми зробили багато", - заявив він.

Нападник затриманий. За словами Трампа, слідчі вже вирушили до його квартири - він, імовірно, мешкає в Каліфорнії.

У лютому 2026 року американський суд засудив до довічного ув'язнення Раяна Рута, який у вересні 2024 року намагався застрелити президента на полі для гольфу у Флориді.

За даними слідства, він планував замах кілька тижнів: навів гвинтівку через кущі, але агент Секретної служби вчасно помітив його та відкрив вогонь на випередження. Рут утік, однак згодом його затримали.

За кілька місяців до того, 13 липня 2024 року, на передвиборчому мітингу в Пенсильванії 20-річний Томас Метью Крукс відкрив вогонь по Трампу: тоді загинула одна людина, ще двоє дістали поранення, а самому президенту куля пошкодила вухо.

А у вересні 2025 року у Вашингтоні затримали чоловіка, який націлив лазерну указку на гелікоптер Трампа. У всіх цих випадках наголошувалося на порушеннях у роботі Секретної служби або недостатніх заходах безпеки.

Під ударом Харків, Дніпро та Київщина: що відомо про наслідки нічної атаки
