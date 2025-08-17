З чим носити панаму-морячку, про яку мріють усі модниці: стильна ідея від Олі Полякової

З чим Полякова носить панаму-морячку

Головним акцентом "луку" стала панама Ruslan Baginskiy Monogram-embellished Bucket Hat/Sailor Hat, яка коштує 10 080 грн. Це популярний головний убір бренду, впізнаваний завдяки мінімалістичному дизайну, щільній формі та фірмовому логотипу з вишивкою. Модель у молочному відтінку, а тому цей аксесуар легко комбінується як з лляними тканинами, так і з бавовною.

Полякова поєднала цю панаму з легкою білою сукнею зі шнурівкою та рюшами. Свій образ вона доповнила коричневим паском. Він не лише зібрав сукню по фігурі, а й додав усьому "луку" структури.

Це особливо важливо, коли силует легкий і хвилястий, пасок створює "опору" і переводить образ з пляжного у більш продуманий і навіть елегантний.

Панама-морячка чудово вписалась у цю стилістику. Вона не перевантажила "лук", але дала йому чіткості, геометрії та натяк на морську тематику.

Як носити панаму-морячку (скріншоти)

З чим ще носити такі панами