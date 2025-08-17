З чим носити панаму-морячку, про яку мріють усі модниці: стильна ідея від Олі Полякової

Співачка Оля Полякова зачарувала стильним "луком" з трендовим акцентом. Зірка приміряла панамку, яка зараз стала однією з наймодніших.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Stories з Instagram співачки.
Головним акцентом "луку" стала панама Ruslan Baginskiy Monogram-embellished Bucket Hat/Sailor Hat, яка коштує 10 080 грн. Це популярний головний убір бренду, впізнаваний завдяки мінімалістичному дизайну, щільній формі та фірмовому логотипу з вишивкою. Модель у молочному відтінку, а тому цей аксесуар легко комбінується як з лляними тканинами, так і з бавовною.
Полякова поєднала цю панаму з легкою білою сукнею зі шнурівкою та рюшами. Свій образ вона доповнила коричневим паском. Він не лише зібрав сукню по фігурі, а й додав усьому "луку" структури.
Це особливо важливо, коли силует легкий і хвилястий, пасок створює "опору" і переводить образ з пляжного у більш продуманий і навіть елегантний.
Панама-морячка чудово вписалась у цю стилістику. Вона не перевантажила "лук", але дала йому чіткості, геометрії та натяк на морську тематику.
Як носити панаму-морячку (скріншоти)
З сукнями-футлярами у білих і бежевих тонах: вони створюють образ а-ля ретро-курорт
З сорочками-oversize, лляними шортами та босоніжками: ідеально для міста або набережної
З сарафанами в стилі babydoll: панамка дасть геометрії ніжному образу
З джинсами та топом-корсетом: якщо хочеться стилізувати панаму під casual.
