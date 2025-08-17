UA

З чим носити панаму-морячку, про яку мріють усі модниці: стильна ідея від Олі Полякової

Оля Полякова (фото: прес-служба)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Оля Полякова зачарувала стильним "луком" з трендовим акцентом. Зірка приміряла панамку, яка зараз стала однією з наймодніших.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Stories з Instagram співачки.

З чим Полякова носить панаму-морячку

Головним акцентом "луку" стала панама Ruslan Baginskiy Monogram-embellished Bucket Hat/Sailor Hat, яка коштує 10 080 грн. Це популярний головний убір бренду, впізнаваний завдяки мінімалістичному дизайну, щільній формі та фірмовому логотипу з вишивкою. Модель у молочному відтінку, а тому цей аксесуар легко комбінується як з лляними тканинами, так і з бавовною.

Полякова поєднала цю панаму з легкою білою сукнею зі шнурівкою та рюшами. Свій образ вона доповнила коричневим паском. Він не лише зібрав сукню по фігурі, а й додав усьому "луку" структури.

Це особливо важливо, коли силует легкий і хвилястий, пасок створює "опору" і переводить образ з пляжного у більш продуманий і навіть елегантний.

Панама-морячка чудово вписалась у цю стилістику. Вона не перевантажила "лук", але дала йому чіткості, геометрії та натяк на морську тематику. 

 

Як носити панаму-морячку (скріншоти)

З чим ще носити такі панами

  • З сукнями-футлярами у білих і бежевих тонах: вони створюють образ а-ля ретро-курорт

  • З сорочками-oversize, лляними шортами та босоніжками: ідеально для міста або набережної

  • З сарафанами в стилі babydoll: панамка дасть геометрії ніжному образу

  • З джинсами та топом-корсетом: якщо хочеться стилізувати панаму під casual.

Оля ПоляковаКрасаМодні трендиСтиль життя