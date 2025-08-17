М'ятний - хіт літа! Дар'я Білодід зачарувала модним образом: як повторити (фото)
Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід не лише підкорює світ спорту, а й надихає вишуканими модними образами. Цього разу вона задала тренд на сукні м'ятного кольору.
В матеріалі РБК-Україна з посиланням на Instagram Білодід розповідаємо, як повторити стильний лук.
Дар'я Білодід підкорила образом у м'ятному кольорі
Спортсменка поділилася світлиною у літньому образі, що одразу викликав хвилю компліментів.
Сукня та взуття
Для прогулянки містом вона обрала в'язану сукню у м'ятному відтінку, який асоціюється з легкістю, спокоєм та безтурботністю.
Матеріал наряду з легким мерехтінням додає вишуканості, а крій з відкритою спиною та боковими вирізами - сміливості.
Чудово підійшли під сукню білі шльопанці у білому кольорі та мінімалістичному стилі.
Який образ обрала Дар'я Білодід (фото: instagram.com/dariabilodid7)
Аксесуари
На фото можна розгледіти стильний годинник зі сріблястим ремінцем, браслет та сережки-гвоздики, які додали статусності та елегантності.
Родзинкою аутфіту стала маленька світла сумка на ланцюжку. Такі компактні моделі вже кілька сезонів залишаються фаворитами серед модників. Вони поєднують зручність і красу.
Аксесуари додають образу завершеності та роблять його універсальним, тож вони мають обов'язково мають бути присутні у вашому арсеналі.
Зачіска
Білодід зібрала волосся у довгу косу, яку прикрасила маленькою квіткою в тон м'ятної сукні. Так вона підкреслила легкість та романтичність свого вбрання.
Водночас такий варіант укладки практичний і зручний, що ідеально відповідає активному способу життя.
Макіяж
Чемпіонка підкреслила свою природну вроду легким макіяжем, додавши виразності очам.
Як створити акценти в образі (фото: instagram.com/dariabilodid7)
Як повторити модний образ Білодід
- Оберіть наряд пастельного або м'ятного відтінку з цікавими вирізами.
- Доповніть образ мінімалістичними аксесуарами - сережки, кулони, годинник.
- Додайте компактну сумку для завершеності.
- Для зачіски підійде легка коса або зібране волосся, щоб акцент залишався на сукні.
- Віддайте перевагу природному макіяжу.
Як повторити образ Білодід (фото: instagram.com/dariabilodid7)
