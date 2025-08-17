М'ятний - хіт літа! Дар'я Білодід зачарувала модним образом: як повторити (фото)

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід не лише підкорює світ спорту, а й надихає вишуканими модними образами. Цього разу вона задала тренд на сукні м'ятного кольору.

В матеріалі РБК-Україна з посиланням на Instagram Білодід розповідаємо, як повторити стильний лук.

Дар'я Білодід підкорила образом у м'ятному кольорі

Спортсменка поділилася світлиною у літньому образі, що одразу викликав хвилю компліментів.

Сукня та взуття

Для прогулянки містом вона обрала в'язану сукню у м'ятному відтінку, який асоціюється з легкістю, спокоєм та безтурботністю.

Матеріал наряду з легким мерехтінням додає вишуканості, а крій з відкритою спиною та боковими вирізами - сміливості.

Чудово підійшли під сукню білі шльопанці у білому кольорі та мінімалістичному стилі.

Який образ обрала Дар'я Білодід (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Аксесуари

На фото можна розгледіти стильний годинник зі сріблястим ремінцем, браслет та сережки-гвоздики, які додали статусності та елегантності.

Родзинкою аутфіту стала маленька світла сумка на ланцюжку. Такі компактні моделі вже кілька сезонів залишаються фаворитами серед модників. Вони поєднують зручність і красу.

Аксесуари додають образу завершеності та роблять його універсальним, тож вони мають обов'язково мають бути присутні у вашому арсеналі.

Зачіска

Білодід зібрала волосся у довгу косу, яку прикрасила маленькою квіткою в тон м'ятної сукні. Так вона підкреслила легкість та романтичність свого вбрання.

Водночас такий варіант укладки практичний і зручний, що ідеально відповідає активному способу життя.

Макіяж

Чемпіонка підкреслила свою природну вроду легким макіяжем, додавши виразності очам.

Як створити акценти в образі (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Як повторити модний образ Білодід

Оберіть наряд пастельного або м'ятного відтінку з цікавими вирізами.

Доповніть образ мінімалістичними аксесуарами - сережки, кулони, годинник.

Додайте компактну сумку для завершеності.

Для зачіски підійде легка коса або зібране волосся, щоб акцент залишався на сукні.

Віддайте перевагу природному макіяжу.

Як повторити образ Білодід (фото: instagram.com/dariabilodid7)