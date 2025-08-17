С чем носить панаму-морячку, о которой мечтают все модницы: стильная идея от Оли Поляковой

С чем Полякова носит панаму-морячку

Главным акцентом "лука" стала панама Ruslan Baginskiy Monogram-embellished Bucket Hat/Sailor Hat, которая стоит 10 080 грн. Это популярный головной убор бренда, узнаваемый благодаря минималистичному дизайну, плотной форме и фирменному логотипу с вышивкой. Модель в молочном оттенке, а потому этот аксессуар легко комбинируется как со льняными тканями, так и с хлопком.

Полякова соединила эту панаму с легким белым платьем со шнуровкой и рюшами. Свой образ она дополнила коричневым пояском. Он не только собрал платье по фигуре, но и добавил всему "луку" структуру.

Это особенно важно, когда силуэт легкий и струящийся, пояс создает "опору" и переводит образ из пляжного в более продуманный и даже элегантный.

Панама-морячка прекрасно вписалась в эту стилистику. Она не перегрузила "лук", но дала ему четкости, геометрии и намек на морскую тематику.

Как носить панаму-морячку (скриншоты)

С чем еще носить такие панамы