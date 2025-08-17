Білі штани - хіт літа 2025: з чим їх носити, щоб виглядати стильно

Літній сезон неможливо уявити без білого кольору в гардеробі. Білі штани у 2025 році - це не просто тренд, а універсальна річ, яка підходить для будь-якої ситуації - від прогулянки з друзями до гучної вечірки.

Докладніше про те, з чим їх носити наприкінці літа і восени 2025, розповідає РБК-Україна .

Майка + широкі лляні штани + балетки

Цей варіант - класичний, але дуже ефектний для літнього міського образу. Широкі штани в поєднанні з базовою майкою створюють не лише легкість, а й елегантність.

Льон - ідеальний матеріал для спекотних днів, адже він не тільки пропускає повітря, а й має шикарний вигляд.

Балетки додають нотку романтики та легкості, а образ підходить як для денних прогулянок, так і для вечірніх виходів. Виразний мінімалізм - основна особливість цього лука, адже все в ньому підкреслює природну красу і витонченість.

З чим носити білі штани (фото: instagram.com/elizagracehuber)

Білий топ-халтер + штани на зав'язках + кросівки

Для тих, хто хоче створити стильний і комфортний лук, придатний як для міських прогулянок, так і для активного відпочинку, білий топ-халтер і штани на зав'язках - відмінний вибір.

Топ-халтер відкриває плечі й створює відчуття легкості, а штани на зав'язках надають образу оригінальності. Кросівки ж роблять комплект більш практичним і зручним для активного дня.

Білі штани на літо 2025 (фото: instagram.com/elizagracehuber)

Сорочка в смужку + біла майка + лляні штани + сабо

Цей варіант - справжній хіт літа. Літня сорочка в смужку, скомбінована з білою майкою, являє собою ідеальне поєднання класики та трендів. Лляні штани надають легкості, а сабо - це стильна, комфортна альтернатива сандалям.

Такий образ буде доречний не тільки для пляжу, а й для відпочинку в місті або літньої вечері на терасі. Поєднання смужки з білим - це класика, яка завжди актуальна.

З чим носити білі штани (фото: instagram.com/elizagracehuber)

Білий жилет + штани в тон + сандалі + сумка через плече

Стриманий і елегантний образ для офіційних заходів або зустрічей з друзями. Білий жилет у поєднанні з білими штанами має дуже стильний вигляд, а сандалі надають легкості та літнього настрою.

Сумка через плече завершує образ, роблячи його ще більш зручним і практичним. Такий лук ідеально підійде для офісу або прогулянки містом, підкреслюючи вашу впевненість і елегантність.

Як носити білі штани (фото: instagram.com/elizagracehuber)

Біла майка + штани з низькою посадкою + мюлі + шарф

Для тих, хто хоче бути в тренді й створити стильний образ у стилі ретро, ідеальним варіантом стануть штани з низькою посадкою. Вони не тільки надають образу певної сміливості, а й дозволяють вам виглядати дуже сучасно і стильно.

Білий топ підкреслює простоту й елегантність, а мюлі роблять лук ще більш витонченим. Додайте до цього легкий шарф - і ви отримаєте бездоганний образ для літнього вечора.

З чим носити білі штани (фото: instagram.com/elizagracehuber)