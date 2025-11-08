ua en ru
З чим носити ковбойські чоботи цієї осені: Христина Горняк задає тренди

Субота 08 листопада 2025 14:02
З чим носити ковбойські чоботи цієї осені: Христина Горняк задає тренди Колишня Остапчука підкорила сміливим "луком" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Цієї осені ковбойські чоботи знову в тренді. Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, нотаріус і блогерка Христина Горняк показала сміливий образ з таким взуттям, який можна взяти собі на замітку.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який "лук" вибрала Горняк

Чоботи

Головний акцент образу - високі ковбойські чоботи чорного кольору з гострим носком і характерним фігурним вирізом по верхньому краю.

Таке взуття відразу привертає увагу і стає основою для створення стильного багатошарового "лука".

Ковбойські чоботи цієї осені можна сміливо поєднувати не тільки з джинсами, а й ніжнішими, жіночнішими елементами гардероба, створюючи гармонійний контраст.

З чим носити ковбойські чоботи цієї осені: Христина Горняк задає трендиКолишня Остапчука показала модний образ (фото: instagram.com/kristygor)

Контрастне міні та шкіряна куртка

Христина обрала для образу контрастну основу - світлий мінікомплект, що складається з об'ємного оверсайз-светра молочного відтінку і короткої спідниці з мереживом, що визирає з-під светра.

Таке поєднання додає образу легкості та романтичності, створюючи ефект "білизняного стилю", який сьогодні дуже актуальний у street fashion.

Щоб надати образу характеру і врівноважити ніжний низ, Христина накинула на плечі чорну шкіряну куртку-"косуху". Поєднання шкіри та мережива - баланс між грубим і ніжним, що робить лук багатошаровим і цікавим.

З чим носити ковбойські чоботи цієї осені: Христина Горняк задає трендиХристина Горняк показала, як носити чоботи-"козаки" (фото: instagram.com/kristygor)

Ідеальні аксесуари для образу в стилі бохо-шик

Христина доповнила свій образ стильними аксесуарами, які підкреслюють стиль бохо:

  • капелюх світлого відтінку - чудово поєднується з білим комплектом і ковбойськими чобітьми;
  • структурована чорна сумка на короткій ручці надає елегантності та стриманості;
  • мінімалістичні прикраси - тонкий золотий ланцюжок із підвіскою у формі хрестика і сережки;
  • сонцезахисні окуляри в актуальній оправі завершують образ, роблячи його готовим для вуличної фотосесії або міських прогулянок.

З чим носити ковбойські чоботи цієї осені: Христина Горняк задає трендиХристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Трендовий прийом: грубе + ніжне

Образ Христини Горняк - наочний приклад сучасної осінньої моди 2025: поєднання грубих елементів (чоботи, шкіряна куртка) з ніжними та легкими тканинами (светр, мереживо) створює динаміку і стильний контраст.

Такий підхід дає змогу експериментувати з пропорціями й фактурами, роблячи образ багатошаровим і цікавим.

Таким чином, ковбойські чоботи цього сезону стають універсальним елементом гардероба, який можна поєднувати не тільки з класичними джинсами, а й з жіночними речами, надаючи "луку" сучасного шику і легкої зухвалості.

З чим носити ковбойські чоботи цієї осені: Христина Горняк задає трендиХристина Горняк показала, як носити ковбойські чоботи (фото: instagram.com/kristygor)

