З чим носити ковбойські чоботи цієї осені: Христина Горняк задає тренди
Цієї осені ковбойські чоботи знову в тренді. Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, нотаріус і блогерка Христина Горняк показала сміливий образ з таким взуттям, який можна взяти собі на замітку.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.
Який "лук" вибрала Горняк
Чоботи
Головний акцент образу - високі ковбойські чоботи чорного кольору з гострим носком і характерним фігурним вирізом по верхньому краю.
Таке взуття відразу привертає увагу і стає основою для створення стильного багатошарового "лука".
Ковбойські чоботи цієї осені можна сміливо поєднувати не тільки з джинсами, а й ніжнішими, жіночнішими елементами гардероба, створюючи гармонійний контраст.
Колишня Остапчука показала модний образ (фото: instagram.com/kristygor)
Контрастне міні та шкіряна куртка
Христина обрала для образу контрастну основу - світлий мінікомплект, що складається з об'ємного оверсайз-светра молочного відтінку і короткої спідниці з мереживом, що визирає з-під светра.
Таке поєднання додає образу легкості та романтичності, створюючи ефект "білизняного стилю", який сьогодні дуже актуальний у street fashion.
Щоб надати образу характеру і врівноважити ніжний низ, Христина накинула на плечі чорну шкіряну куртку-"косуху". Поєднання шкіри та мережива - баланс між грубим і ніжним, що робить лук багатошаровим і цікавим.
Христина Горняк показала, як носити чоботи-"козаки" (фото: instagram.com/kristygor)
Ідеальні аксесуари для образу в стилі бохо-шик
Христина доповнила свій образ стильними аксесуарами, які підкреслюють стиль бохо:
- капелюх світлого відтінку - чудово поєднується з білим комплектом і ковбойськими чобітьми;
- структурована чорна сумка на короткій ручці надає елегантності та стриманості;
- мінімалістичні прикраси - тонкий золотий ланцюжок із підвіскою у формі хрестика і сережки;
- сонцезахисні окуляри в актуальній оправі завершують образ, роблячи його готовим для вуличної фотосесії або міських прогулянок.
Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
Трендовий прийом: грубе + ніжне
Образ Христини Горняк - наочний приклад сучасної осінньої моди 2025: поєднання грубих елементів (чоботи, шкіряна куртка) з ніжними та легкими тканинами (светр, мереживо) створює динаміку і стильний контраст.
Такий підхід дає змогу експериментувати з пропорціями й фактурами, роблячи образ багатошаровим і цікавим.
Таким чином, ковбойські чоботи цього сезону стають універсальним елементом гардероба, який можна поєднувати не тільки з класичними джинсами, а й з жіночними речами, надаючи "луку" сучасного шику і легкої зухвалості.
Христина Горняк показала, як носити ковбойські чоботи (фото: instagram.com/kristygor)
Вас також може зацікавити
- Дружина Усика зачарувала новим стильним образом
- Андре Тан назвав принти, які зроблять ваш осінній гардероб яскравим
- Христина Горняк показала трендову спідницю на осінь 2025.