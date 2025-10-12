ua en ru
Нд, 12 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Замшева спідниця - тренд сезону: як її носить Христина Горняк

Неділя 12 жовтня 2025 14:34
UA EN RU
Замшева спідниця - тренд сезону: як її носить Христина Горняк Христина Горняк (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Замшева спідниця - один з головних трендів цієї осені. Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, нотаріус і блогерка Христина Горняк показала, як стильно носити модну річ у повсякденному образі.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який "лук" вибрала Горняк

Колірна комбінація

Увесь образ побудований на класичному та виграшному поєднанні ніжно-блакитного та глибокого шоколадного відтінків. Це контраст світлих і насичених відтінків, який завжди має дорогий і вишуканий вигляд.

Сорочка

Класична блакитна сорочка, заправлена в спідницю. Вона слугує свіжим акцентом, забезпечуючи одночасно елегантний і професійний вигляд.

Спідниця

Довга спідниця міді з високою талією насиченого шоколадно-коричневого кольору. Замша - це щільний матеріал, що робить її ідеальною для холодної пори року. Висока талія візуально подовжує силует.

Замшева спідниця - тренд сезону: як її носить Христина ГорнякКолишня Остапчука показала модний образ (фото: instagram.com/kristygor)

Взуття

Коричневі ботильйони в тон до спідниці. Це гармонійно подовжує вертикальну лінію і підкреслює осінній характер образу.

Акценти та аксесуари

Окуляри: головний акцент образу - жовті сонцезахисні окуляри. Вони додають грайливості, яскравості та трохи ретро-шику в стриманий ансамбль.

Сумка: велика сумка з чорної шкіри. Вона надає луку ділового настрою.

Прикраси: кілька масивних золотих браслетів на зап'ясті додають акцент і завершують образ.

Лук Христини Горняк демонструє елегантний business casual, де класичні речі поєднуються з сучасними трендами (кольорові лінзи, монохромний низ) для створення шикарного і комфортного осіннього стилю.

Замшева спідниця - тренд сезону: як її носить Христина ГорнякХристина Горняк показала образ на осінь 2025 (фото: instagram.com/kristygor)

Чому замша в тренді восени 2025

Замша - один з найпопулярніших матеріалів осіннього сезону 2025 року, і це не випадково. Поєднання натуральної текстури, м'якості й теплої фактури робить її ідеальним вибором для прохолодної погоди.

Замша надає образу розкоші й водночас має дуже природний і невимушений вигляд. Сучасні дизайнери активно використовують цей матеріал у різних фасонах - від класичних жакетів і курток до брючних костюмів і спідниць.

Замшева спідниця - тренд сезону: як її носить Христина ГорнякХристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Крім того, замша чудово поєднується з іншими трендовими матеріалами - шовком і натуральною шкірою, що дає змогу створювати багатошарові образи з глибоким колірним і текстурним балансом.

Її теплота і приємна на дотик поверхня роблять замшу фаворитом серед тих, хто цінує комфорт без шкоди для стилю.

Замшева спідниця - тренд сезону: як її носить Христина ГорнякКолишня Остапчука показала спідницю із замші (фото: instagram.com/kristygor)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Тренди Модні тренди Стиль життя
Новини
Росіяни "Шахедом" атакували електростанцію на Київщині: поранені двоє працівників ДТЕК
Росіяни "Шахедом" атакували електростанцію на Київщині: поранені двоє працівників ДТЕК
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить