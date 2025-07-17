З чим носити джинси-підкови: трендовий образ від дружини Усика на кожен день

Який "лук" вибрала Катерина Усик

Джинси

Для повсякденного луку дружина Усика обрала джинси-підкови. Вони досить об'ємні в стегнах і колінах, але помітно звужуються до низу, створюючи вигнутий, ніби бочкоподібний або підковоподібний силует.

На фото ми бачимо саме такий ефект: джинси вільно сидять по всій довжині ноги, але до щиколоток вони збираються і, здається, трохи звужуються, формуючи характерний "вигин".

Це дуже модний тренд, який прийшов на зміну більш звичайним баггі, прямим і широким джинсам. Цей фасон надає образу розслабленості та стилістики 90-х.

Джинси мають світлий відтінок з ефектом варенки, що додає вінтажного шарму і контрастує з темним верхом.

Футболка

Доповнити трендові джинси вона вирішила базовою футболкою коричневого відтінку.

Вона заправлена в джинси спереду, що допомагає візуально окреслити талію та зберегти пропорції, попри об'ємний низ.

Темний насичений колір верху створює гарний контраст зі світлими джинсами.

Катерина Усик показала трендові джинси (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Взуття

З таким образом дружина Усика приміряла як світло-рожеві кросівки, так і трендові балетки з леопардовим принтом. Леопард у досить простих луках відмінно працює як акцент.

Аксесуари:

сумка: збоку видно невелику чорну сумку крос-боді. Вона мінімалістична і не відволікає уваги від образу

годинник: на руці помітний годинник, що надає образу завершеності та елегантності

манікюр: світлий блакитний манікюр на нігтях, що є ще одним невеликим колірним акцентом.

Модні тренди в образі Катерини Усик

оверсайз і об'ємні форми - широкі джинси та вільний верх

джинси-"варенки" - повернення стилю 90-х

тваринні принти - леопард як акцентна деталь

поєднання комфорту і стилю - образ має спокійний вигляд, але при цьому дуже продуманий і модний

"тиха розкіш" - хоча це не чистий приклад, мінімалістичні форми (окрім леопарда) і якісні базові речі можуть перегукуватися з цим трендом.

Катерина Усик показала модний лук (фото: instagram.com/usyk_kate1505)