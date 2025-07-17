З чим носити джинси-підкови: трендовий образ від дружини Усика на кожен день

Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина продемонструвала стильний і актуальний повсякденний образ з джинсами-підковами з вареного деніму - модним трендом цього сезону, який повертає нас в атмосферу 90-х.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.
Джинси
Для повсякденного луку дружина Усика обрала джинси-підкови. Вони досить об'ємні в стегнах і колінах, але помітно звужуються до низу, створюючи вигнутий, ніби бочкоподібний або підковоподібний силует.
На фото ми бачимо саме такий ефект: джинси вільно сидять по всій довжині ноги, але до щиколоток вони збираються і, здається, трохи звужуються, формуючи характерний "вигин".
Це дуже модний тренд, який прийшов на зміну більш звичайним баггі, прямим і широким джинсам. Цей фасон надає образу розслабленості та стилістики 90-х.
Джинси мають світлий відтінок з ефектом варенки, що додає вінтажного шарму і контрастує з темним верхом.
Футболка
Доповнити трендові джинси вона вирішила базовою футболкою коричневого відтінку.
Вона заправлена в джинси спереду, що допомагає візуально окреслити талію та зберегти пропорції, попри об'ємний низ.
Темний насичений колір верху створює гарний контраст зі світлими джинсами.
Катерина Усик показала трендові джинси (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Взуття
З таким образом дружина Усика приміряла як світло-рожеві кросівки, так і трендові балетки з леопардовим принтом. Леопард у досить простих луках відмінно працює як акцент.
Аксесуари:
Модні тренди в образі Катерини Усик
Катерина Усик показала модний лук (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
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