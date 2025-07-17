С чем носить джинсы-подковы: трендовый образ от жены Усика на каждый день

Какой "лук" выбрала Екатерина Усик

Джинсы

Для повседневного лука жена Усика выбрала джинсы-подковы. Они достаточно объемны в бедрах и коленях, но заметно сужаются к низу, создавая изогнутый, будто бочкообразный или подковообразный силуэт.

На фото мы видим именно такой эффект: джинсы свободно сидят по всей длине ноги, но к лодыжкам они собираются и, кажется, немного сужаются, формируя характерный "изгиб".

Это очень модный тренд, который пришел на смену более обычным багги, прямым и широким джинсам. Этот фасон придает образу расслабленности и стилистику 90-х.

Джинсы имеют светлый оттенок с эффектом варенки, что придает винтажного шарма и контрастирует с темным верхом.

Футболка

Дополнить трендовые джинсы она решила базовой футболкой коричневого оттенка.

Она заправлена в джинсы спереди, что помогает зрительно определить талию и сохранить пропорции, несмотря на объемный низ.

Темный насыщенный цвет верха создает хороший контраст со светлыми джинсами.

Екатерина Усик показала трендовые джинсы (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Обувь

С таким образом жена Усика примерила как светло-розовые кроссовки, так и трендовые балетки с леопардовым принтом. Леопард в достаточно простых луках отлично работает как акцент.

Аксессуары:

сумка: сбоку видна небольшая черная сумка кросс-боди. Она минималистичная и не отвлекает внимания от образа

часы: на руке заметны часы, придающие образу завершенности и элегантности

маникюр: светлый голубой маникюр на ногтях, являющийся еще одним небольшим цветовым акцентом.

Модные тренды в образе Екатерины Усик

оверсайз и объемные формы - широкие джинсы и свободный верх

джинсы-"варенки" - возвращение стиля 90-х

животные принты - леопард как акцентная деталь

сочетание комфорта и стиля - образ выглядит спокойно, но при этом очень продумано и модно

"тихая роскошь" - хотя это не чистый пример, минималистические формы (кроме леопарда) и качественные базовые вещи могут перекликаться с этим трендом.

Екатерина Усик показала модный лук (фото: instagram.com/usyk_kate1505)