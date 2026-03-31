Чи зростуть ціни на контракт: у МОН зробили заяву щодо вартості навчання у вишах

Після минулорічного стрибка вартості контрактного навчання на 30% у 2026 році можливий новий перегляд цін, хоч цей процес уже "більш-менш збалансований".
Про це заявили представники МОН під час брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.
За словами заступника міністра освіти і науки Миколи Трофименка, заклади вищої освіти мають забезпечувати адекватну ціну за навчання, орієнтуючись на реальні витрати. Саме це й відбулося торік, що ціни на контракт зросли на 30%.
"Йдеться індикативну собівартість навчання. Така практика у нас продовжується. Закладам вищої освіти необхідно формувати свої спеціальні фонди. З 1 січня у нас підвищилась заробітна плата працівникам освіти на 30%, з 1 вересня буде підвищення ще на 20%. Відповідно, ми не маємо демпінгувати вартість, а забезпечувати адекватну ціну за вищу освіту", - повідомив Трофименко.
Для університетів, що перебувають у зоні бойових дій або є переміщеними, передбачено окремі механізми підтримки, які дозволяють не перекладати всі витрати на студентів.
"Розуміючи, що це може негативно відобразитись на вартості контрактної форми навчання, ми не враховуємо ці гроші в ідентифікуванні собівартості навчання. Ці процеси збалансовані більш-менш. Вартість навчання у наших університетах адекватна", - додав заступник міністра.
Директор директорату вищої освіти Олег Шаров наголосив на важливості фінансової стабільності університетів для збереження наукового потенціалу країни.
"Хочу закликати до розуміння одного процесу - дешева вища освіта не буває якісною. Тобто за вищу освіту мають платити дорого - за бюджетників держава, за контрактників - їхні родини. Разом із цим наша освіта в рази дешевша за європейську. Вже зовсім копійчаним навчання ми не можемо зробити, бо тоді наші наукові працівники просто виїдуть за кордон", - підкреслив Шаров.
