Вырастут ли цены на контракт: в МОН сделали заявление о стоимости обучения в вузах

Главное: Рост зарплат преподавателей: повышение оплаты педагогам напрямую влияет на формирование цены контрактной формы.

Повысят ли цены на контракт

По словам заместителя министра образования и науки Николая Трофименко, высшие учебные заведения должны обеспечивать адекватную цену за обучение, ориентируясь на реальные расходы. Именно это и произошло в прошлом году, когда цены на контракт выросли на 30%.

"Речь идет об индикативной себестоимости обучения. Такая практика у нас продолжается. Учреждениям высшего образования необходимо формировать свои специальные фонды. С 1 января у нас повысилась заработная плата работникам образования на 30%, с 1 сентября будет повышение еще на 20%. Соответственно, мы не должны демпинговать стоимость, а обеспечивать адекватную цену за высшее образование", - сообщил Трофименко.

Ситуация в прифронтовых регионах

Для университетов, находящихся в зоне боевых действий или перемещенных, предусмотрены отдельные механизмы поддержки, которые позволяют не перекладывать все расходы на студентов.

Финансирование: В этом году бюджетные расходы для таких заведений увеличили на 10% .

В этом году бюджетные расходы для таких заведений увеличили на . Расчет цены: Эти дополнительные средства не учитываются при определении себестоимости контракта.

"Понимая, что это может негативно отразиться на стоимости контрактной формы обучения, мы не учитываем эти деньги в идентификации себестоимости обучения. Эти процессы сбалансированы более-менее. Стоимость обучения в наших университетах адекватная", - добавил заместитель министра.

Качество и конкурентоспособность образования

Директор директората высшего образования Олег Шаров отметил важность финансовой стабильности университетов для сохранения научного потенциала страны.

"Хочу призвать к пониманию одного процесса - дешевое высшее образование не бывает качественным. То есть за высшее образование должны платить дорого - за бюджетников государство, за контрактников - их семьи. Вместе с этим наше образование в разы дешевле европейского. Уже совсем копеечным обучение мы не можем сделать, потому что тогда наши научные работники просто уедут за границу", - подчеркнул Шаров.