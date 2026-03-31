Вырастут ли цены на контракт: в МОН сделали заявление о стоимости обучения в вузах

После прошлогоднего скачка стоимости контрактного обучения на 30% в 2026 году возможен новый пересмотр цен, хотя этот процесс уже "более-менее сбалансирован".
Об этом заявили представители МОН во время брифинга, сообщает корреспондент РБК-Украина.
Главное:
По словам заместителя министра образования и науки Николая Трофименко, высшие учебные заведения должны обеспечивать адекватную цену за обучение, ориентируясь на реальные расходы. Именно это и произошло в прошлом году, когда цены на контракт выросли на 30%.
"Речь идет об индикативной себестоимости обучения. Такая практика у нас продолжается. Учреждениям высшего образования необходимо формировать свои специальные фонды. С 1 января у нас повысилась заработная плата работникам образования на 30%, с 1 сентября будет повышение еще на 20%. Соответственно, мы не должны демпинговать стоимость, а обеспечивать адекватную цену за высшее образование", - сообщил Трофименко.
Для университетов, находящихся в зоне боевых действий или перемещенных, предусмотрены отдельные механизмы поддержки, которые позволяют не перекладывать все расходы на студентов.
"Понимая, что это может негативно отразиться на стоимости контрактной формы обучения, мы не учитываем эти деньги в идентификации себестоимости обучения. Эти процессы сбалансированы более-менее. Стоимость обучения в наших университетах адекватная", - добавил заместитель министра.
Директор директората высшего образования Олег Шаров отметил важность финансовой стабильности университетов для сохранения научного потенциала страны.
"Хочу призвать к пониманию одного процесса - дешевое высшее образование не бывает качественным. То есть за высшее образование должны платить дорого - за бюджетников государство, за контрактников - их семьи. Вместе с этим наше образование в разы дешевле европейского. Уже совсем копеечным обучение мы не можем сделать, потому что тогда наши научные работники просто уедут за границу", - подчеркнул Шаров.
