Головна » Бізнес » Економіка

Чи зростатиме курс долара та євро перед святами: прогноз банкіра

Україна, Субота 13 грудня 2025 07:30
UA EN RU
Чи зростатиме курс долара та євро перед святами: прогноз банкіра Фото: Курс долара та євро на третій тиждень грудня (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров
Експерт: Тарас Лєсовий

На наступному тижні на валютний ринок буде тиснути підвищений попит на іноземну валюту, а також зберігатимуться ризики нестабільного енергопостачання та невизначеність щодо макрофінансової допомоги у 2026 році.

Як ці фактори вплинуть на курс долара та євро та яким він прогнозується на 15-21 грудня – читайте у матеріалі РБК-Україна.

Чинники, які будуть визначати курс

Протягом третього тижня грудня на валютному ринку буде спостерігатися підвищений попит на іноземну валюту як з боку населення, так і бізнесу. Це відбувається на фоні воєнної ситуації, проблем в енергетиці та політичної невизначеності, коментує РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Він додає, що фактор зростання цін - це ще один виклик, адже він збільшує попит на валюту, як "захисний актив". Додатковим фактором є те, що питання міжнародної фінансової підтримки України на 2026 рік ще перебуває у процесі вирішення. Так само впливає і нестабільність енергопостачання, яка пригальмовує ділову активність.

Разом з тим, вважає Тарас Лєсовий, Нацбанк має достатньо ресурсів, щоб утримувати ситуацію під контролем. Валютні інтервенції НБУ залишаються ключовим інструментом стабілізації валютного ринку.

Прогноз курсу

Банкір прогнозує, що 15-21 грудня курс долара на міжбанківському ринку буде знаходитися в коридорі 42,1-42,6 гривень (купівля-продаж), а курс євро – 48,0-49,75 гривень (купівля-продаж).

На готівковому ринку прогнозується курс у діапазоні 42,3-42,8 гривень для долара та 48-49,75 гривень для євро.

Тарас Лєсовий прогнозує, що різниця між курсами купівлі та продажу на міжбанківському ринку буде сягати 0,15 гривень для долара та 0,20 гривень – для євро, у комерційних банках ця різниця буде знаходитися в межах 0,5-0,6 гривень для долара та 0,8-1 гривню у випадку купівлі-продажу євро.

В обмінниках прогнозується діапазон різниці курсів купівлі-продажу для долара на рівні 0,3-0,5 гривня та 0,5-0,7 гривні для євро.

"Водночас не стане "дивом" розширення спреду в обмінниках до 0,7–1 грн. Це сигналізує про бажання пунктів обміну компенсувати ризики та заробити на підвищеному попиті.", - додає банкір.

Лєсовий зазначив, що рішення про купівлю валюти - цілком індивідуальне, альтернативою для нього є банківський вклад у гривні, адже ставки за депозитами залишаються на рівні близько 18% і можуть зрости на період зимових свят.

Нагадаймо, 12 грудня середній курс продажу долара в обмінниках знизився на 8 копійок у порівнянні із 11 грудня - до 42,48 гривень, а курс продажу євро зріс на 6 копійок - до 49,86 гривень.

12 грудня офіційний курс євро досяг рекордного значення - 49,51 гривен, що пов'язане зі зниженням вартості долара до євро на міжнародному ринку.

Офіційний курс долара на 15 грудня НБУ встановив на рівні 42,1936 гривень (-0,08 гривень у порівнянні із курсом 12 грудня). Офіційний курс євро на 15 грудня складає 49,4678 гривень (-0,05 гривень).

