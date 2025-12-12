Чому курс євро рекордно зріс? Відповідь банкіра

Офіційний курс євро до гривні досяг історично рекордного рівня – 49,51 гривні через зростання вартості євро по відношенню долара на міжнародному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового.

"Головна причина різкого зростання курсу євро в Україні пов’язана саме зі світовою кон'юнктурою. Станом на 11 грудня середнє співвідношення євро до долара склало 1 до 1,17. Для прикладу: 20 листопада середнє співвідношення було на рівні 1 до 1,15, а станом на 1 грудня - 1 до 1,16", - пояснив банкір.

Офіційний курс Європейського центрального банку з 1 січня до 12 грудня цього року зріс з 1,03 до 1,17 доларів до євро.

Тарас Лєсовий також сказав, що додатковий вплив має підвищений попит на євровалюту з боку українського бізнесу та імпортерів, які активно проводять розрахунки саме в євро.

Банкір додав, що ситуацію з попитом на євро на міжбанківському ринку може вирівнятися в майбутньому, коли НБУ матиме достатню можливість здійснювати інтервенції на міжбанку саме в євро, адже поволі основним фінансовим "донором" України стає ЄС.