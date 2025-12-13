Будет ли расти курс доллара и евро перед праздниками: прогноз банкира
На следующей неделе на валютный рынок будет давить повышенный спрос на иностранную валюту, а также будут сохраняться риски нестабильного энергоснабжения и неопределенность относительно макрофинансовой помощи в 2026 году.
Как эти факторы повлияют на курс доллара и евро и каким он прогнозируется на 15-21 декабря - читайте в материале РБК-Украина.
Факторы, которые будут определять курс
В течение третьей недели декабря на валютном рынке будет наблюдаться повышенный спрос на иностранную валюту как со стороны населения, так и бизнеса. Это происходит на фоне военной ситуации, проблем в энергетике и политической неопределенности, комментирует РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.
Он добавляет, что фактор роста цен - это еще один вызов, ведь он увеличивает спрос на валюту, как "защитный актив". Дополнительным фактором является то, что вопрос международной финансовой поддержки Украины на 2026 год еще находится в процессе решения. Так же влияет и нестабильность энергоснабжения, которая притормаживает деловую активность.
Вместе с тем, считает Тарас Лесовой, Нацбанк имеет достаточно ресурсов, чтобы удерживать ситуацию под контролем. Валютные интервенции НБУ остаются ключевым инструментом стабилизации валютного рынка.
Прогноз курса
Банкир прогнозирует, что 15-21 декабря курс доллара на межбанковском рынке будет находиться в коридоре 42,1-42,6 гривен (купля-продажа), а курс евро - 48,0-49,75 гривен (купля-продажа).
На наличном рынке прогнозируется курс в диапазоне 42,3-42,8 гривен для доллара и 48-49,75 гривен для евро.
Тарас Лесовой прогнозирует, что разница между курсами покупки и продажи на межбанковском рынке будет достигать 0,15 гривен для доллара и 0,20 гривен - для евро, в коммерческих банках эта разница будет находиться в пределах 0,5-0,6 гривен для доллара и 0,8-1 гривну в случае купли-продажи евро.
В обменниках прогнозируется диапазон разницы курсов купли-продажи для доллара на уровне 0,3-0,5 гривны и 0,5-0,7 гривны для евро.
"В то же время не станет "чудом" расширение спреда в обменниках до 0,7-1 грн. Это сигнализирует о желании пунктов обмена компенсировать риски и заработать на повышенном спросе", - добавляет банкир.
Лесовой отметил, что решение о покупке валюты - вполне индивидуальное, альтернативой для него является банковский вклад в гривне, ведь ставки по депозитам остаются на уровне около 18% и могут вырасти на период зимних праздников.
Напомним, 12 декабря средний курс продажи доллара в обменниках снизился на 8 копеек по сравнению с 11 декабря - до 42,48 гривен, а курс продажи евро вырос на 6 копеек - до 49,86 гривен.
12 декабря официальный курс евро достиг рекордного значения - 49,51 гривен, что связано со снижением стоимости доллара к евро на международном рынке.
Официальный курс доллара на 15 декабря НБУ установил на уровне 42,1936 гривен (-0,08 гривен по сравнению с курсом 12 декабря). Официальный курс евро на 15 декабря составляет 49,4678 гривен (-0,05 гривен).