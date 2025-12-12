НБУ почав знижувати курс євро

Національний банк України (НБУ) знизив курс євро до гривні - на 5 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку середній курс продажу долара 12 грудня порівняно зі значенням 11 грудня зменшився на 8 копійок і становить 42,48 гривень, водночас курс продажу євро збільшився на 6 копійок - до 49,86 гривень. Середні курси купівлі долара і євро становлять на сьогодні 41,96 і 49,23 гривень відповідно.

На міжбанку курс у результаті торгів 11 грудня знизився на 23-24 копійки - до 42,16-42,19 гривень за долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям торгів 10 грудня.

Офіційний курс долара на 15 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,1936 гривень за 1 долар (-0,08 грн).

Міжнародні резерви НБУ

По завершенню листопада, станом на 1 грудня валові міжнародні резерви НБУ зросли до 54,748 млрд доларів. Це найбільше значення. При цьому, чисті резерви склали 40,714 млрд доларів.

З початку 2025 року валові резерви зросли з 43,795, тобто на 25%.

Нагадаємо, що 11 грудня НБУ повідомив, що у 2025 році Україна отримала 45,8 млрд доларів зовнішньої допомоги і до кінця року очікується надходження ще 5 млрд доларів.