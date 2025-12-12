Долар дешевшає, а євро зростає в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України 12 грудня знизився на 8 копійок порівняно з попереднім робочим днем. Курс євро підріс на 6 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 12 грудня середній курс продажу долара знизився на 8 копійок порівняно з 11 грудня і становить 42,48 гривні, курс євро зріс на 6 копійок - до 49,86 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,96 гривні (-0,04 гривні), євро - по 49,22 гривні (+0,07 гривні).

На міжбанку в результаті торгів 11 грудня курс долара перебував на рівні 42,16 - 42,19 гривні за долар (купівля-продаж), що на 23-24 копійок нижче за закриття торгової сесії 10 грудня. Курс євро на міжбанку становив 49,49-49,51 гривень, що на 12 копійок вище за курс 10 грудня.