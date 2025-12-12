Долар дешевшає, а євро зростає в обмінниках
Курс долара в обмінних пунктах України 12 грудня знизився на 8 копійок порівняно з попереднім робочим днем. Курс євро підріс на 6 копійок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 12 грудня середній курс продажу долара знизився на 8 копійок порівняно з 11 грудня і становить 42,48 гривні, курс євро зріс на 6 копійок - до 49,86 гривні.
В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,96 гривні (-0,04 гривні), євро - по 49,22 гривні (+0,07 гривні).
На міжбанку в результаті торгів 11 грудня курс долара перебував на рівні 42,16 - 42,19 гривні за долар (купівля-продаж), що на 23-24 копійок нижче за закриття торгової сесії 10 грудня. Курс євро на міжбанку становив 49,49-49,51 гривень, що на 12 копійок вище за курс 10 грудня.
Курс НБУ з початку року
Станом на 1 січня офіційний курс долара становив 42,03 гривень, на 1 грудня він становив 42,27 гривень. Максимальне значення курсу долара було 25 листопада, тоді курс становив 42,37 гривень.
Курс євро протягом 2025 року демонстрував зростаючу динаміку через складно передбачувану політику адміністрації Дональда Трампа і значне зниження курсу долара щодо євро. Офіційний курс євро на початку року становив 43,69 гривні, на початок жовтня він зріс до 48,3 гривні, а 1 листопада склав 48,51 гривні. Максимальне значення курсу було 49,51 гривень, це значення було встановлено НБУ на 12 грудня.