Чи зможуть ЗСУ зброєю США вибити окупантів із півночі Харківської області: думки експертів

Президент США Джо Байден дозволив Україні використовувати американську зброю для ударів по цілях на території Росії. Однак наразі важко спрогнозувати, чи допоможе це ЗСУ вибити окупантів із півночі Харківської області.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Бєлгородська область - лише початок". Як удари зброєю США по РФ допоможуть Україні на фронті" .

Співрозмовники РБК-Україна обережні у прогнозах щодо того, чи вдасться українським військам за допомогою американської зброї вибити росіян із півночі Харківської області.

На думку військового експерта Олександра Мусієнка, пріоритетними будуть дві цілі.

"Перша - не дати посилити угруповання та розширити лінію фронту. Тому що з району Грайворона росіяни можуть піти на Сумську область або на Богодухів (Харківська область). А також не дати можливість посилитися у районі Вовчанська, де характер їхніх дій каже, що можуть бути не бої у самому місті, а обхід із флангів. Друга - не дати підтримувати той контингент, який вже знаходиться у Харківській області", - пояснив він.

Експерт Владислав Селезньов своєю чергою наголошує, що в Харківській області ситуація стабілізована. Але росіяни поповнюють штурмові загони та перекидають частини 44-го армійського корпусу з Курської області, щоб знову спробувати наступати в районі Липців або Вовчанська.

"Сподіватися, що ворог виявить "добру волю" (після ударів західною зброєю - ред.), не варто. У мене немає ілюзій, бо ворог чітко виконує завдання щодо "санітарної зони" та створення загроз для Харкова та наших сил на Куп'янському напрямку" , - зазначив експерт.