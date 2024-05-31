Смогут ли ВСУ оружием США выбить оккупантов с севера Харьковской области: мнения экспертов
Президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для ударов по целям на территории России. Однако пока трудно спрогнозировать, поможет ли это ВСУ выбить оккупантов с севера Харьковской области.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Белгородская область - только начало". Как удары оружием США по РФ помогут Украине на фронте".
Собеседники РБК-Украина осторожны в прогнозах относительно того, удастся ли украинским войскам с помощью американского оружия выбить россиян с севера Харьковской области.
По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, приоритетными будут две цели.
"Первая - не дать усилить группировку и расширить линию фронта. Потому что из района Грайворона россияне могут пойти на Сумскую область или на Богодухов (Харьковская область). А также не дать возможность усилиться в районе Волчанска, где характер их действий говорит, что могут быть не бои в самом городе, а обход с флангов. Вторая - не дать поддерживать тот контингент, который уже находится в Харьковской области", - пояснил он.
Эксперт Владислав Селезнев в свою очередь подчеркивает, что в Харьковской области ситуация стабилизирована. Но россияне пополняют штурмовые отряды и опрокидывают части 44-го армейского корпуса из Курской области, чтобы снова попытаться наступать в районе Липцев или Волчанска.
"Надеяться, что враг проявит "добрую волю" (после ударов западным оружием - ред.), не стоит. У меня нет иллюзий, потому что враг четко выполняет задачи по "санитарной зоне" и созданию угроз для Харькова и наших сил на Купянском направлении", - отметил эксперт.
США разрешили Украине избивать американским оружием по территории России
Напомним, вчера издание Politico сообщало, что администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине наносить удары американским оружием по территории России.
Сегодня пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подтвердил, что Украина получила от США разрешение на использование американского оружия для ударов по территории России. Но США установили ограничения.
А газета The Wall Street Journal сообщила, что новая политика США позволит украинским силам использовать артиллерию и запускать ракеты малой дальности с пусковых установок HIMARS против командных пунктов, складов оружия и других объектов на российской территории, которые используются российскими войсками для нападения на Харьков на северо-востоке Украины.
Но эта политика не дает Украине разрешения использовать ракет класса "земля-земля" большей дальности ATACMS на территории России.
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