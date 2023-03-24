Чи зможуть жителі прибережних областей відвідувати пляжі влітку: відповідь Гуменюк

Жителі прибережних областей України навряд чи зможуть безпечно відвідувати пляжі влітку через мінування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.
Гуменюк запитали, чи є шанс що влітку жителі Одеської та Херсонської областей зможуть відвідувати пляжі.
"Навряд це буде так скоро, тому що ступінь замінованості і протидії загрозі, яка все одно залишається, хоча зводиться до мінімуму, вона досить висока. На сьогодні зарано говорити, що узбережжя це курортна зона, скоріш за все, це зона оборони", - сказала речниця.
Нагадаємо, нещодавно жителів Одеської області попередили про мінну небезпеку через шторм у Чорному морі.
До того ж, у січні в Миколаївській області до узбережжя прибило російську міну.
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