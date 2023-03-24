RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Смогут ли жители прибрежных областей посещать пляжи летом: ответ Гуменюк

Фото: Наталья Гуменюк (facebook.comnatusya.humenyuk)
Автор: Елизавета Драбкина

Жители прибрежных областей Украины вряд ли смогут безопасно посещать пляжи летом из-за минирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Сил обороны юга Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.

Гуменюк спросили, есть ли шанс, что летом жители Одесской и Херсонской областей смогут посещать пляжи.

"Вряд ли это будет так скоро, потому что степень заминированности и противодействия угрозе, которая все равно остается, хотя сводится к минимуму, она достаточно высока. На сегодняшний день рано говорить, что побережье это курортная зона, скорее всего, это зона обороны", - сказала спикера.

Напомним, недавно жителей Одесской области предупредили о минной опасности из-за шторма в Черном море.

К тому же в январе в Николаевской области к побережью прибило российскую мину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаХерсонская область