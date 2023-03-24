Смогут ли жители прибрежных областей посещать пляжи летом: ответ Гуменюк

Гуменюк спросили, есть ли шанс, что летом жители Одесской и Херсонской областей смогут посещать пляжи.

"Вряд ли это будет так скоро, потому что степень заминированности и противодействия угрозе, которая все равно остается, хотя сводится к минимуму, она достаточно высока. На сегодняшний день рано говорить, что побережье это курортная зона, скорее всего, это зона обороны", - сказала спикера.

Напомним, недавно жителей Одесской области предупредили о минной опасности из-за шторма в Черном море.

К тому же в январе в Николаевской области к побережью прибило российскую мину.

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