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В Миколаївській області до узбережжя прибило ворожу міну

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Миколаївська область, Вівторок 24 січня 2023 19:37
В Миколаївській області до узбережжя прибило ворожу міну Фото: в Миколаївській області до узбережжя прибило ворожу міну (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 24 січня, у селищі Рибаківка Миколаївської області до узбережжя прибило ворожу міну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника поліції Миколаївської області Сергія Шайхета в Telegram.

"Чергову ворожу протидесантну міну прибило сьогодні до узбережжя Чорного моря у селищі Рибаківка", - заявив Шайхет.

Він повідомив, що наразі на місці працюють поліцейські та фахівці вибухотехніки.

Також Шайхет закликав українців у разі виявлення подібної знахідки, ні в якому разі не підходити, а одразу звернутись до екстренної служби за номером 102.

Нагадаємо, днями на одеському узбережжі виявили морську міну та оперативно її знешкодили.

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