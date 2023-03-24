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Чи зможуть жителі прибережних областей відвідувати пляжі влітку: відповідь Гуменюк

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П'ятниця 24 березня 2023 12:36
Чи зможуть жителі прибережних областей відвідувати пляжі влітку: відповідь Гуменюк Фото: Наталія Гуменюк (facebook.comnatusya.humenyuk)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Жителі прибережних областей України навряд чи зможуть безпечно відвідувати пляжі влітку через мінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Гуменюк запитали, чи є шанс що влітку жителі Одеської та Херсонської областей зможуть відвідувати пляжі.

"Навряд це буде так скоро, тому що ступінь замінованості і протидії загрозі, яка все одно залишається, хоча зводиться до мінімуму, вона досить висока. На сьогодні зарано говорити, що узбережжя це курортна зона, скоріш за все, це зона оборони", - сказала речниця.

Нагадаємо, нещодавно жителів Одеської області попередили про мінну небезпеку через шторм у Чорному морі.

До того ж, у січні в Миколаївській області до узбережжя прибило російську міну.

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