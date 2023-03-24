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Смогут ли жители прибрежных областей посещать пляжи летом: ответ Гуменюк

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Пятница 24 марта 2023 12:36
Смогут ли жители прибрежных областей посещать пляжи летом: ответ Гуменюк Фото: Наталья Гуменюк (facebook.comnatusya.humenyuk)
Автор: Елизавета Драбкина

Жители прибрежных областей Украины вряд ли смогут безопасно посещать пляжи летом из-за минирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Сил обороны юга Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.

Гуменюк спросили, есть ли шанс, что летом жители Одесской и Херсонской областей смогут посещать пляжи.

"Вряд ли это будет так скоро, потому что степень заминированности и противодействия угрозе, которая все равно остается, хотя сводится к минимуму, она достаточно высока. На сегодняшний день рано говорить, что побережье это курортная зона, скорее всего, это зона обороны", - сказала спикера.

Напомним, недавно жителей Одесской области предупредили о минной опасности из-за шторма в Черном море.

К тому же в январе в Николаевской области к побережью прибило российскую мину.

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Одесса Херсонская область
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