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Чи зможуть морські дрони збивати балістику та реактивні "Шахеди": пояснення експерта

13:54 07.08.2026 Пт
2 хв
Чи готова система Blue Dragon протистояти балістиці та реактивним "Шахедам"?
aimg Лев Шевченко
Чи зможуть морські дрони збивати балістику та реактивні "Шахеди": пояснення експерта Фото: Установка "Іскандер" (Getty Images)
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Данська компанія BlueShadow, що розробляє систему морського перехоплення дронів Blue Dragon, у майбутньому розглядає можливість протидії балістичним ракетам та гіперзвуковій зброї. Наразі ж компанія працює над новим партнерством для перехоплення реактивних модифікацій "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю CEO BlueShadow Чарльза Махера.

Збиття балістики — наступне покоління технологій

Махер зазначив, що протидія балістичним ракетам — це технологія майбутнього для компанії. За його словами, зараз фокус BlueShadow зосереджений на вирішенні проблеми дешевих, точних і масових ударних дронів, адже саме це поле є справжньою ареною асиметричної боротьби.

Балістичні ракети, за словами CEO, перехоплювати складніше через їхню швидкість, тому робота над цим напрямком стане окремим поколінням технологій компанії. Наразі ж місія BlueShadow — захист від ударних дронів, як повітряних, так і морських, хоча в майбутньому компанія не виключає розгляду більш "екзотичних" типів перехоплення — проти гіперзвукової та балістичної зброї.

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Партнерство для перехоплення реактивних "Шахедів"

Окремо Махер розповів про роботу над протидією реактивним "Шахедам" та дронам-ракетам. За його словами, компанія вже займається цим напрямком у партнерстві з провідними виробниками перехоплювачів, і найближчим часом планує оголосити деталі співпраці.

CEO BlueShadow зазначив, що партнер компанії має бойову платформу, здатну перехоплювати не лише стандартні поршневі "Шахеди", а й реактивні модифікації.

Частина співпраці полягає в удосконаленні головок самонаведення перехоплювачів партнера, щоб вони ефективніше працювали саме в морському середовищі. Це, за словами Махера, і є внесок BlueShadow у партнерство: не лише платформа, а й допомога в розробці кращої технології перехоплення на морі.

Як раніше повідомлялося, Blue Dragon являє собою рій автономних безпілотних надводних суден, які знищуватимуть ворожі дрони на відстані 10-20 км від берега.

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