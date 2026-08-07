Чи зможуть морські дрони збивати балістику та реактивні "Шахеди": пояснення експерта

Данська компанія BlueShadow, що розробляє систему морського перехоплення дронів Blue Dragon, у майбутньому розглядає можливість протидії балістичним ракетам та гіперзвуковій зброї. Наразі ж компанія працює над новим партнерством для перехоплення реактивних модифікацій "Шахедів".

Збиття балістики — наступне покоління технологій

Махер зазначив, що протидія балістичним ракетам — це технологія майбутнього для компанії. За його словами, зараз фокус BlueShadow зосереджений на вирішенні проблеми дешевих, точних і масових ударних дронів, адже саме це поле є справжньою ареною асиметричної боротьби.

Балістичні ракети, за словами CEO, перехоплювати складніше через їхню швидкість, тому робота над цим напрямком стане окремим поколінням технологій компанії. Наразі ж місія BlueShadow — захист від ударних дронів, як повітряних, так і морських, хоча в майбутньому компанія не виключає розгляду більш "екзотичних" типів перехоплення — проти гіперзвукової та балістичної зброї.

Партнерство для перехоплення реактивних "Шахедів"

Окремо Махер розповів про роботу над протидією реактивним "Шахедам" та дронам-ракетам. За його словами, компанія вже займається цим напрямком у партнерстві з провідними виробниками перехоплювачів, і найближчим часом планує оголосити деталі співпраці.

CEO BlueShadow зазначив, що партнер компанії має бойову платформу, здатну перехоплювати не лише стандартні поршневі "Шахеди", а й реактивні модифікації.

Частина співпраці полягає в удосконаленні головок самонаведення перехоплювачів партнера, щоб вони ефективніше працювали саме в морському середовищі. Це, за словами Махера, і є внесок BlueShadow у партнерство: не лише платформа, а й допомога в розробці кращої технології перехоплення на морі.