США і Україна модернізують С-300 через дефіцит ракет Patriot, - ЗМІ

Через масштабні витрати ракет Patriot у війні між США та їхніми союзниками й Іраном Вашингтон більше не може повноцінно постачати ці системи Україні. Одним із способів частково компенсувати нестачу стане спільний українсько-американський проєкт з модернізації старих ракет С-300, який має запрацювати вже наприкінці цього року.

Чому Patriot стало катастрофічно не вистачати

За словами відставного полковника армії США Роберта Гамільтона, президента дослідницького центру Delphi Global Research Center, до війни у США налічувалося приблизно 2330 ракет для Patriot, а зараз залишилося близько 800 — тобто американські запаси скоротилися майже на дві третини.

Причина — активне витрачання цих ракет під час конфлікту з Іраном, зокрема для захисту союзників у Перській затоці.

Експерт зазначив, що зараз США виробляють близько 600 ракет Patriot на рік і є однією з трьох країн, що їх виготовляють, поряд із Німеччиною та Японією за ліцензією. Є контракт вартістю 58 мільярдів доларів на нарощення виробництва до 2000 ракет на рік, однак перші поставки за ним очікуються не раніше початку 2029 року, а повністю контракт буде виконано лише до 2032-го.

Через це, за словами Гамільтона, Вашингтон змушений зберігати наявні запаси для інших театрів воєнних дій — Близького Сходу та Індо-Тихоокеанського регіону, — і навіть перенаправляє на власні потреби ракети, які вже викупили та оплатили європейські партнери.

За весь час повномасштабної війни Україна отримала лише близько 600 ракет Patriot — на відміну від партнерів у Перській затоці, які, за спостереженнями українських фахівців, витрачали по чотири-вісім перехоплювачів на одну балістичну ракету, тоді як українські військові навчилися збивати цілі співвідношенням один до одного.

С-300 та інші альтернативи: чим латають діру в обороні

Одним із напрямів, які мають частково компенсувати дефіцит, Гамільтон назвав спільну ініціативу США та України з модернізації старих ракет С-300 (або новішого варіанта цієї системи) з покращеними характеристиками. За його словами, цей проєкт має запрацювати ближче до кінця поточного року, хоча йдеться про порівняно невеликі обсяги — сотню-дві ракет на рік.

Другим напрямом експерт назвав французько-італійський комплекс SAMP/T, подібний за призначенням до Patriot: Франція вже оголосила про намір передати Україні дві батареї цієї системи цього року, а в довгостроковій перспективі Париж і Рим планують нарощувати такі поставки. Водночас Гамільтон підкреслив, що всі ці ініціативи розраховані на місяці й роки, а не на швидке вирішення проблеми.

Він також звернув увагу на дефіцит далекобійних ударних ракет — армія США фактично вичерпала запаси ATACMS, а їхнього наступника PrSM використала майже наполовину. За його словами, це створює додаткове навантаження на інші театри, де Сполученим Штатам може знадобитися зброя цього класу, і підвищує ризики у разі одночасних конфліктів у кількох регіонах світу.