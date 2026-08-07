Як працюватиме щит Одеси від реактивних "Шахедів": інтервʼю з розробником BlueDragon

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Росія регулярно атакує Одесу дронами та ракетами. На ці атаки готується відповідь від данської компанії BlueShadow. BlueDragon – це поєднання рішень, яке дозволить збивати ворожі дрони ще на підльоті до міста. І стане в нагоді іншим прибережним територіям у світі.

CEO BlueShadow Чарльз Махер розповів РБК-Україна, як ця архітектура дозволяє морським дронам самостійно виявляти та знищувати "Шахеди", а також чому систему проєктували без жодного китайського компонента.

Головне Сертифікація і терміни. BlueShadow орієнтується на сертифікацію Міноборони України для BlueDragon у четвертому кварталі 2026 року, а постачання та початкову оперативну готовність планує на весну 2027-го.

BlueShadow орієнтується на сертифікацію Міноборони України для BlueDragon у четвертому кварталі 2026 року, а постачання та початкову оперативну готовність планує на весну 2027-го. Захист портів і Дунаю. Система розроблена насамперед для захисту з моря, включно з портами Одеси, Чорноморська й Південного, а дунайські порти захищатимуться через створення морського бар'єра для перехоплення дронів над морем.

Система розроблена насамперед для захисту з моря, включно з портами Одеси, Чорноморська й Південного, а дунайські порти захищатимуться через створення морського бар'єра для перехоплення дронів над морем. Локалізація виробництва. До розробки рішення BlueDragon вже долучені понад десять українських технологічних компаній, а платформа BlueShadowCore дозволяє швидко інтегрувати нові локальні датчики й засоби ураження.

До розробки рішення BlueDragon вже долучені понад десять українських технологічних компаній, а платформа BlueShadowCore дозволяє швидко інтегрувати нові локальні датчики й засоби ураження. Компоненти без Китаю. BlueShadow заявляє про повну відмову від китайських компонентів у ланцюзі постачання та співпрацю виключно з перевіреними партнерами, включно з українськими розробниками.

Коли розгорнуть морський щит Одеси

– На якому етапі сертифікація Міноборони України? Коли очікуєте розгортання платформи?

– Ми рухаємось точно за графіком. Наша команда розробляє платформу, і водночас у нас є тісна взаємодія з Міністерством оборони щодо плану сертифікації. Тут є дві частини: сертифікація програмного забезпечення та операційна сертифікація системи загалом.

У нас є чіткий план, і він виконується без відхилень. Ми орієнтуємось на отримання сертифікації Міноборони в четвертому кварталі 2026 року, а постачання, навчання персоналу та досягнення початкової оперативної готовності – навесні 2027-го.

Фото: Чарлз Махер (інфографіка РБК-Україна)

– Чи впливають кадрові зміни в Міністерстві оборони – зміна Федорова на Хмару – на ваші плани?

– Ні, ми бачимо все як рух на повній швидкості, без жодних змін у планах. Міністерство оборони й надалі розглядає нас як проривну технологію, здатну вивести протидронову війну на новий рівень.

Замість поодиноких пілотованих FPV-дронів, що перехоплюють "Шахеди" та інші ударні дрони, ми будуємо автономну систему широкозонного захисту – морські дрони запускають дрони-перехоплювачі, які збивають "Шахеди" та інші ударні дрони.

По суті, дрони використовують дрони, щоб знищувати дрони. Це той серйозний крок, якого Україна потребує, щоб протистояти масштабним атакам з боку Росії.

– Головна тема зараз – російські атаки на основні українські порти: Одесу, Чорноморськ і Південний. Чи здатна ваша платформа захистити всі ці порти своїми апаратами?

– Це саме та загроза, під яку ми створювали цю програму. Хотілося б, щоб ми могли надати цю можливість вже сьогодні. Але ми робимо все, що в наших силах. Ми також працюємо над залученням інвестицій, які дозволили б нам не просто вкластися у визначені терміни, а прискорити їх. Наші серця з людьми в Україні, і ми докладаємо всіх зусиль, щоб виконати або навіть випередити обіцяні терміни.

Дунайські порти і балістика

– Чи можливе розгортання системи на дунайських портах – Ізмаїл, Рені?

– Так. Платформа розроблена насамперед для захисту з моря, але вона на 100% адаптивна. Річкове та наземне розгортання – це вже друге покоління. Втім, найкращий спосіб захистити дунайські порти – створити бар'єр у морі.

Перехоплення "Шахедів" та інших ударних дронів над морем не дає їм узагалі долетіти до портів на Дунаї. BlueDragon також можна поширити на південь, щоб забезпечити прибережний захист Румунії та Болгарії, створивши безпечний коридор аж до Туреччини, до Босфору.

– А щодо балістичних ракет? Чи можна уявити, що за кілька років такі платформи зможуть протидіяти і цим загрозам?

– Звісно – це наступне покоління технологій. Наразі наш фокус – вирішення проблеми дешевих, точних, масових ударних дронів, це справжнє поле асиметричної боротьби зараз. Балістичні ракети складніше перехоплювати, очевидно, через їхню швидкість, і це буде окреме покоління технологій для нас у майбутньому.

Зараз ми зосереджені на виконанні нашої місії – захисті від ударних дронів, як повітряних, так і морських. У майбутньому ми зможемо розглянути й інші, більш екзотичні типи перехоплення – проти гіперзвуку та балістики.

– А реактивні "Шахеди" та дрони-ракети - чи буде змога з ними боротися у морі?

– Реактивні "Шахеди" – це саме те, чим ми зараз займаємось, і робимо це у партнерстві з провідними компаніями-виробниками перехоплювачів. У нас є дуже цікава співпраця й партнерство, про яке ми оголосимо найближчим часом. Зарано розкривати деталі на цьому майданчику, але наш партнер має бойову платформу, здатну перехоплювати не лише стандартні поршневі "Шахеди", а й реактивні.

Що найважливіше, частина нашої співпраці полягає в удосконаленні головок самонаведення перехоплювачів нашого партнера, щоб вони ефективніше працювали в морському середовищі. Саме це ми привносимо в це партнерство – не лише платформу й можливості, а й допомогу партнеру в розробці ще кращої технології для перехоплення в морському середовищі.

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Локалізація та захист від РЕБ

– Тобто можна говорити про часткову локалізацію платформи?

– Локалізація – це на 100% наша стратегія. BlueShadow побудований на моделі постачання "морська безпека як послуга". Наш підхід до кожної задачі – і в Україні, і в будь-якій іншій точці світу – полягає в тому, щоб зрозуміти проблему та її вимоги, а потім розробити комплексне рішення, яке вирішує її послідовно, використовуючи локалізовані платформи, датчики та засоби ураження. Саме так ми й робимо з BlueDragon в Україні – понад десять українських технологічних компаній вже долучені до рішення BlueDragon.

Ключова технологія, яку ми використовуємо, – BlueShadowCore, платформа управління місіями, що об'єднує всі технології, необхідні для реалізації можливостей. У нас є принцип "підключи й працюй" – датчики, платформи та перехоплювачі можуть підключатися до BlueShadowCore і швидко інтегруватися на рівні програмного забезпечення, що створює чудові можливості для локалізації.

Інша наша технологія – BlueShadowEdge, модуль автономної платформи, який розміщується на апаратах – а в майбутньому також на інших автономних платформах, таких як наземні роботизовані комплекси й повітряні носії, – і виконує місію виявлення, відстеження, класифікації та ураження атакуючих дронів. Тож так, локалізація – на 100% основа нашої місії.

– Наступне питання – захист від зростаючої загрози російського спуфінгу та РЕБ. Чи можете ви захистити ці апарати від них?

– Це, безумовно, один із ключових факторів, і ми закладали його ще на етапі проєктування основних можливостей платформи. Це складний виклик, з яким стикаються всі на передовій – і на суходолі, і на морі, – але ми співпрацюємо з найкращими технологіями та використовуємо найкращі стратегії.

Знову ж таки, завдяки BlueShadowCore і можливості підключати нові технології ми здатні швидко адаптуватися до будь-яких змін. Загроза постійно змінюватиметься, і наша відповідь так само буде змінюватись, і ми маємо здатність робити це швидко – підтримуючи роботу системи з найкращими шансами подолати перешкоджання.

Захист судноплавства та інтерес інших країн

– Останніми тижнями та місяцями Росія посилила атаки на цивільне судноплавство й фактично закрила маршрут для вантажних суден до України. Чи може BlueDragon захистити саме кораблі?

– Так, саме так – захист коридорів для судноплавства є ключовою частиною місії BlueDragon. Наша стратегія на морі така сама, як стратегія протидії дронам, запропонована командиром Робертом "Мадяром" Бровді, тільки застосована на морі, а не на суходолі. BlueDragon створить офшорну зону протидронового ураження – фактично морську фортецю, – яка стане прихистком і для прибережних судноплавних шляхів, і для портів, міст та критичної інфраструктури на березі.

– Чи зацікавлені в цій технології Румунія, Болгарія, Туреччина та, можливо, інші середземноморські країни?

– Так, ми вже провели переговори із сусідніми країнами. Заглядаючи далі – у нас є цікаві перспективи і в Перській затоці, там є реальний попит з боку країн Ради співробітництва арабських держав Перської затоки, які шукають подібні рішення.

Зарано розкривати деталі, але у нас є прямий діалог із цими країнами, і ми прагнемо розгорнути рішення й там – знову ж таки, використовуючи стратегію локалізації. У багатьох випадках технології, які ці країни вже придбали, використовуються неефективно, бо не інтегровані в комплексне рішення.

Модель постачання BlueShadow "морська безпека як послуга" тут ідеально підходить: зрозуміти проблему, розробити рішення, інтегрувати наявні інструменти, додати інші там, де є прогалини, і об'єднати все через BlueShadowCore. Так ми забезпечуємо управління, контроль та розвідувальну складову, необхідні для розуміння поля бою, а також розгортання платформ, датчиків і перехоплювачів для захисту критичної інфраструктури.

– Наступне питання про компоненти. Чи є проблеми з високотехнологічними елементами – радарами, оптикою, акустикою? Платформа вільна від китайських компонентів?

– Ми вільні від китайських компонентів за задумом і відповідно перевіряємо весь наш ланцюг постачання та партнерів – це закладено у самому підході. Одна з чудових речей у роботі в Україні – тут дуже багато новаторів, здатних створювати чудові технології, вільні від китайських компонентів, і ми працюємо саме з такими партнерами.

Щодо самого технічного виклику – морський домен справді дуже складний. Українські сили вже працюють у ньому, але є реальні проблеми: стабілізація датчиків, радарні перешкоди – коли направляєш радар на океан, отримуєш відбиття від хвиль та інших аномалій – і всепогодна експлуатація, обледеніння взимку, шторми.

Перелік морських викликів доволі довгий, і саме тут у пригоді стає моя експертиза та досвід команди, адже ми будували наші кар'єри саме в морському домені. У нас є підходи, які здатні розширити й вирішити ці проблеми так, як, можливо, раніше цього не робили, і ми вважаємо, що можемо вивести це на новий рівень.

Майбутнє безпечного судноплавства та фінансування

– Повертаючись до питання про зацікавлені країни – яким ви бачите майбутнє безпечного судноплавства та безпечних прибережних міст через кілька років – для українського узбережжя і для балтійських країн, як Естонія та Фінляндія, що близькі до Росії? Як можна організувати безпечне життя та транзит між країнами за допомогою таких технологій?

Чудове питання, і воно, звісно, багаторівневе. Все починається з політичної волі – країни повинні працювати разом, щоб зберегти безпечними морські шляхи сполучення для всіх операторів. Це політичний рівень. Далі йдуть реальні загрози, і тут потрібні реальні бойові можливості для захисту судноплавства. Загалом є два сценарії використання.

Якщо спростити: перший – захист фіксованих зон, як-от узбережжя України чи морські шляхи сполучення до Туреччини. Це не сценарій маневру – потрібно створити прихисток для критичної інфраструктури й судноплавства, міст, електромереж тощо, щоб могла відбуватись торгівля – щоб люди могли збирати врожай зерна й експортувати його. Це і є сценарій використання BlueDragon.

У нас є ще одне місійне рішення – BlueDefense, орієнтоване на захист суден у морі. Уявіть, що ви судноплавна компанія, якій потрібно проходити через спірні води – наприклад, протоку Баб-ель-Мандеб, Ормузьку протоку, приблизно десяток вузьких проходів по всьому світу, які тією чи іншою мірою є спірними, а також райони піратства у Східній і Західній Африці та Океанії.

Щоб вести торгівлю, ці судна повинні мати змогу захищати самі себе. Наразі максимум, що вони можуть зробити, – взяти на борт невелику команду озброєної приватної охорони та використати певні види фізичного захисту, як-от колючий дріт.

BlueDefense використовуватиме BlueShadowCore для забезпечення загального спостереження в цих зонах, а BlueShadowEdge надаватиме локальне управління місією для датчиків, встановлених на суднах клієнта, і різних типів дронів на борту – розвідувальних і ударних. Розвідувальні дрони нестимуть датчики для перевірки суден, що виглядають загрозливо, включно з можливими загрозами з берега.

Якщо загроза переростає в атаку – ударний дрон, випущений по судну, або пірати, що наближаються для абордажу, – BlueShadowEdge розгортатиме дрони-перехоплювачі, щоб уразити атакуючий ударний дрон або піратське судно й не допустити ураження чи захоплення комерційного судна.

Це можливість майбутнього, над якою ми зараз працюємо. Все, що ми робимо для розробки BlueDragon в Україні, – це сходинки до місійного рішення BlueDefense, яке ми плануємо запустити пізніше, у 2027 чи 2028 році.

– І останнє питання – чи достатньо у вас фінансування, або планів його забезпечити, для реалізації цих амбітних планів?

Так. Ми отримали чудову підтримку від Danish Maritime Foundation, нашого першого фінансового партнера. У нас також є кілька інших інвесторів – поки що не можу назвати їх, оскільки нам потрібно завершити узгодження угод; ми оголосимо про них у належний час.

У нас дуже сильна підтримка з боку інвестиційної спільноти, і ми також працюємо над отриманням грантів – наприклад, через Brave1 та програму EIC Accelerator Європейської ради з інновацій, а також у рамках програми DIU SWAG-USV.

Наша корпоративна структура побудована для зростання – з материнською структурою BlueShadow Holding у Данії, операційними компаніями в Данії та Україні, і можливістю створювати операційні компанії по всьому світу в міру нашого зростання. Ми побудовані для зростання, і наші інвестори це розуміють і підтримують.