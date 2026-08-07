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ЗСУ вгатили по місцю зберігання та запуску дронів у Криму і ворожій РЛС

11:21 07.08.2026 Пт
1 хв
Також під удари захисників потрапили російські ретранслятори безпілотників
aimg Юлія Капітонова
ЗСУ вгатили по місцю зберігання та запуску дронів у Криму і ворожій РЛС Фото: ЗСУ провели низку нових успішних операцій (wikimedia.org)
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Минулої ночі Сили оборони України завдали ударів по низці важливих російських об'єктів на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, під удари потрапили ворожа РЛС раннього виявлення, а також ретранслятори дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ.

За словами українських бійців, радіолокаційну станцію раннього виявлення вдалося "вполювати" біля Оленівки у Криму.

Ба більше, під удари ЗСУ потрапило місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Гвардійського. Вона також розташоване на півострові.

"Підтверджено ураження двох наземних ретрансляторів управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера" - в Оленівці (АР Крим) та Залізному Порту (Херсонська область)", - йдеться в заяві Генштабу.

Що важливо розуміти, наземні ретранслятори ворог активно використовує для забезпечення стійкого зв'язку і передачу команд між операторами та ударними безпілотними літальними апаратами. Завдяки ним росіяни можуть збільшувати дальність своїх ударів.

Також Сили оборони України успішно атакували склад паливно-мастильних матеріалів противника в районі Мелітополі та ремонтний підрозділ окупаційних військ поблизу Якимівки Запорізької області.

Раніше РБК-Україна розповідало, що на аеродромі "Гвардійське" у Криму вирують масштабні пожежі.

Також ми писали, як сили ППО відбивали нову нічну атаку РФ та скільки цілей вдалося знешкодити.

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