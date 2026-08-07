Смогут ли морские дроны сбивать баллистику и реактивные "Шахеды": объяснение эксперта
Датская компания BlueShadow, разрабатывающая систему морского перехвата дронов Blue Dragon, в будущем рассматривает возможность противодействия баллистическим ракетам и гиперзвуковому оружию. Сейчас компания работает над новым партнерством для перехвата реактивных модификаций "Шахедов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью CEO BlueShadow Чарльза Махера.
Сбитие баллистики - следующее поколение технологий
Махер отметил, что противодействие баллистическим ракетам – это технология будущего для компании. По его словам, сейчас фокус BlueShadow сосредоточен на решении проблемы дешевых, точных и массовых ударных дронов, ведь именно это поле является настоящей ареной асимметричной борьбы.
Баллистические ракеты, по словам CEO, перехватывать сложнее из-за их скорости, поэтому работа над этим направлением станет отдельным поколением технологий компании. Пока же миссия BlueShadow — защита от ударных дронов, как воздушных, так и морских, хотя в будущем компания не исключает рассмотрения более "экзотических" типов перехвата против гиперзвукового и баллистического оружия.
Партнерство для перехвата реактивных "Шахедов"
Отдельно Махер рассказал о работе над противодействием реактивным "Шахедам" и дронам-ракетам. По его словам, компания уже занимается этим направлением в партнерстве с ведущими производителями перехватчиков и в ближайшее время планирует объявить детали сотрудничества.
CEO BlueShadow отметил, что партнер компании имеет боевую платформу, способную перехватывать не только стандартные поршневые "Шахеды", но и реактивные модификации.
Часть сотрудничества состоит в усовершенствовании головок самонаведения перехватчиков партнера, чтобы они эффективнее работали именно в морской среде. Это, по словам Махера, и вклад BlueShadow в партнерство: не только платформа, но и помощь в разработке лучшей технологии перехвата на море.
Как ранее сообщалось, Blue Dragon представляет собой рой автономных беспилотных надводных судов, которые будут уничтожать вражеские дроны в 10-20 км от берега.