Чи зможе Україна захистити міста без американської підтримки: думка експерта

За словами експерта, катастрофи не буде, хоча росіяни й прагнуть її влаштувати для України. Проте й Україна здатна повибивати зуби росіянам, атакуючи їхні критично важливі цілі.

"Безумовно, ворог хоче катастрофи та намагатиметься це зробити. Наша задача зараз - правильно та ефективно застосовувати ті залишки озброєння, які в нас є, та шукати нових рішень", - пояснив Храпчинський.

Елемент тиску на Київ?

Храпчинський припустив, що дипломатичні зусилля врешті-решт змусять США відновити допомогу. Але треба розуміти, що США зазвичай передавали Україні озброєння "не першої свіжості" - таке, у якого підходив термін утилізації.

"В будь-якому випадку треба зрозуміти, що більшість тих ракет, які нам передавали - АІМ-9, АІМ-7, АІМ-120 - це ті ракети, які йшли на утилізацію. Я іноді шуткую, що США, або будь-яка країна, яка відправляє нам зброю, яка вже по термінах придатності списується, повинна ще нам доплачувати за те, що ми утилізовуємо", - пожартував він.

Експерт додав, що призупинка постачання американського озброєння Україні - це, скоріше за все, елемент політичного тиску. Загроза, звісно, є, але це й одночасно заклик до дій - припинити покладатися на партнерів та почати щось робити самостійно.

Потрібно розвивати власну "оборонку"

Храпчинський нагадав історію створення підрозділу СС "Галичина" у складі німецької армії під час Другої світової війни. Тоді німецькі генерали та чиновники суворо заборонили військовим дивізії називати себе українцями, вимагаючи використовувати слово "галичани".

За словами експерта, Третій рейх сприймав можливість появи незалежної України, як загрозу. Не дивно, що поява України та її бажання бути незалежною, поза впливом Росії, або будь-якої іншої країни, викликає побоювання як у Європі, так і в США.

"Знов таки, процитую великого письменника Тараса Шевченка - "якби ви вчились так, як треба, то й мудрість була б своя". Нам треба насправді розвивати своє стратегічне бачення і свої можливості щодо будь-яких загроз з боку ворога. У нас є зараз велика кількість компаній, які можуть це робити, і це позитивно, але ж, знову-таки, потрібна державна підтримка і підтримка західних партнерів", - пояснив експерт.

Треба тиснути на Європу

Храпчинський нагадав, що на безпековому форумі у Варшаві польські політики заявили, що Польща може та повинна стати хабом підтримки для Варшави. Це чудово, але хотілося б трохи більшого.

"Хочеться, щоб, наприклад, європейські країни не супроводжували російські літаки, які порушують повітряний простір. А перехоплювали їх так, як це робила Туреччина, яка свого часу збила російський літак. Але для того, щоб Європа стала рішучою - нам треба на цьому наголошувати", - додав він.