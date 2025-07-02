Сможет ли Украина защитить города без американской поддержки: мнение эксперта

По словам эксперта, катастрофы не будет, хотя россияне и стремятся ее устроить для Украины. Однако и Украина способна выбить зубы россиянам, атакуя их критически важные цели.

"Безусловно, враг хочет катастрофы и будет пытаться это сделать. Наша задача сейчас - правильно и эффективно применять те остатки вооружения, которые у нас есть, и искать новые решения", - пояснил Храпчинский.

Элемент давления на Киев?

Храпчинский предположил, что дипломатические усилия в конце концов заставят США возобновить помощь. Но надо понимать, что США обычно передавали Украине вооружение "не первой свежести" - такое, у которого подходил срок утилизации.

"В любом случае надо понять, что большинство тех ракет, которые нам передавали - АИМ-9, АИМ-7, АИМ-120 - это те ракеты, которые шли на утилизацию. Я иногда шучу, что США, или любая страна, которая отправляет нам оружие, которое уже по срокам годности списывается, должна еще нам доплачивать за то, что мы утилизируем", - пошутил он.

Эксперт добавил, что приостановка поставок американского вооружения Украине - это, скорее всего, элемент политического давления. Угроза, конечно, есть, но это и одновременно призыв к действиям - прекратить полагаться на партнеров и начать что-то делать самостоятельно.

Нужно развивать собственную "оборонку"

Храпчинский напомнил историю создания подразделения СС "Галичина" в составе немецкой армии во время Второй мировой войны. Тогда немецкие генералы и чиновники строго запретили военным дивизии называть себя украинцами, требуя использовать слово "галичане".

По словам эксперта, Третий рейх воспринимал возможность появления независимой Украины, как угрозу. Неудивительно, что появление Украины и ее желание быть независимой, вне влияния России, или любой другой страны, вызывает опасения как в Европе, так и в США.

"Опять же, процитирую великого писателя Тараса Шевченко - "если бы вы учились так, как надо, то и мудрость была бы своя". Нам надо на самом деле развивать свое стратегическое видение и свои возможности по любым угрозам со стороны врага. У нас есть сейчас большое количество компаний, которые могут это делать, и это положительно, но, опять-таки, нужна государственная поддержка и поддержка западных партнеров", - пояснил эксперт.

Надо давить на Европу

Храпчинский напомнил, что на форуме по безопасности в Варшаве польские политики заявили, что Польша может и должна стать хабом поддержки для Варшавы. Это замечательно, но хотелось бы немного большего.

"Хочется, чтобы, например, европейские страны не сопровождали российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство. А перехватывали их так, как это делала Турция, которая в свое время сбила российский самолет. Но для того, чтобы Европа стала решительной - нам надо это подчеркивать", - добавил он.