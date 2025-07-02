Сможет ли Украина защитить города без американской поддержки: мнение эксперта

Несмотря на решение США приостановить предоставление Украине критически важной военной помощи, катастрофы не произойдет. США рано или поздно дипломатически дожмут на возобновление поставок. До этого момента главное - грамотно использовать то, что у Украины осталось.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил эксперт по авиации Анатолий Храпчинский.
По словам эксперта, катастрофы не будет, хотя россияне и стремятся ее устроить для Украины. Однако и Украина способна выбить зубы россиянам, атакуя их критически важные цели.
"Безусловно, враг хочет катастрофы и будет пытаться это сделать. Наша задача сейчас - правильно и эффективно применять те остатки вооружения, которые у нас есть, и искать новые решения", - пояснил Храпчинский.
Храпчинский предположил, что дипломатические усилия в конце концов заставят США возобновить помощь. Но надо понимать, что США обычно передавали Украине вооружение "не первой свежести" - такое, у которого подходил срок утилизации.
"В любом случае надо понять, что большинство тех ракет, которые нам передавали - АИМ-9, АИМ-7, АИМ-120 - это те ракеты, которые шли на утилизацию. Я иногда шучу, что США, или любая страна, которая отправляет нам оружие, которое уже по срокам годности списывается, должна еще нам доплачивать за то, что мы утилизируем", - пошутил он.
Эксперт добавил, что приостановка поставок американского вооружения Украине - это, скорее всего, элемент политического давления. Угроза, конечно, есть, но это и одновременно призыв к действиям - прекратить полагаться на партнеров и начать что-то делать самостоятельно.
Храпчинский напомнил историю создания подразделения СС "Галичина" в составе немецкой армии во время Второй мировой войны. Тогда немецкие генералы и чиновники строго запретили военным дивизии называть себя украинцами, требуя использовать слово "галичане".
По словам эксперта, Третий рейх воспринимал возможность появления независимой Украины, как угрозу. Неудивительно, что появление Украины и ее желание быть независимой, вне влияния России, или любой другой страны, вызывает опасения как в Европе, так и в США.
"Опять же, процитирую великого писателя Тараса Шевченко - "если бы вы учились так, как надо, то и мудрость была бы своя". Нам надо на самом деле развивать свое стратегическое видение и свои возможности по любым угрозам со стороны врага. У нас есть сейчас большое количество компаний, которые могут это делать, и это положительно, но, опять-таки, нужна государственная поддержка и поддержка западных партнеров", - пояснил эксперт.
Храпчинский напомнил, что на форуме по безопасности в Варшаве польские политики заявили, что Польша может и должна стать хабом поддержки для Варшавы. Это замечательно, но хотелось бы немного большего.
"Хочется, чтобы, например, европейские страны не сопровождали российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство. А перехватывали их так, как это делала Турция, которая в свое время сбила российский самолет. Но для того, чтобы Европа стала решительной - нам надо это подчеркивать", - добавил он.
Еще 1 июля вечером стало известно, что Пентагон приостанавливает некоторые поставки в Украину высокоточных боеприпасов, включая ракеты ПВО. В СМИ Штатов писали, что решение принял давний критик предоставления Украине военной поддержки, глава политического отдела Пентагона Элбридж Колби. Причиной стала якобы "нехватка" этих видов вооружения для самих США.
Украина не получала от США официальных уведомлений о прекращении поставок. Министерство обороны обратилось с требованием предоставить разъяснения в Пентагон, а Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах посольства США.
Тем временем Белый дом уже подтвердил приостановку поставок некоторых вооружений Украине. СМИ со ссылкой на представительницу Белого дома Анну Келли написали, что Вашингтон действительно прекратил передачу Украине ряда видов вооружений, включая ракеты для систем ПВО и высокоточные боеприпасы. А посол США в ООН подтвердил информацию и заявил, что это сделано, поскольку США "хотят убедиться в собственной боеспособности".
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