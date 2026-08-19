ua en ru
Ср, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Будут ли меняться налоги и условия для ФОП до конца войны: в Раде ответили

08:58 19.08.2026 Ср
2 мин
Гетманцев считает, что такое решение не принесет существенных поступлений в госбюджет
aimg Татьяна Степанова aimg Ростислав Шаправский
Будут ли меняться налоги и условия для ФОП до конца войны: в Раде ответили Фото: Даниил Гетманцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Украине не планируется повышение ставок единого налога или изменение условий для физических лиц-предпринимателей (ФОП) до завершения военного положения.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Комментируя слухи о возможном повышении ставок единого налога для ФОП при формировании бюджета, Гетманцев подчеркнул, что таких обязательств пока нет, а именно решение не принесет существенных поступлений.

"Я не вижу в повышении единого налога существенного финансового потенциала - там незначительные средства. И я против каких-либо изменений до конца войны для упрощенцев", - подчеркнул нардеп.

По его словам, главным источником пополнения государственного бюджета должна стать детенизация, поскольку теневой сектор составляет около половины ВВП страны.

Гетманцев отметил, что любое повышение налогов в нынешних условиях станет "штрафом для добросовестного белого бизнеса", поэтому первоочередной задачей является прекращение открытой торговли контрабандой на рынках и павильонах.

Что касается введения НДС для ФОП, нардеп подтвердил свою позицию по сохранению текущих условий до конца войны.

В то же время он отметил, что после ее завершения система будет нуждаться в реформировании из-за наличия двойного лимита (1 млн гривен для всех и 10 млн гривен для ФОП), которым пользуется большой бизнес для минимизации налогов.

Глава комитета подчеркнул, что единый налог должен выполнять свою первоначальную функцию - поддерживать малый бизнес и самозанятость путем упрощения учета. Решение вопроса по НДС отсрочено до апреля 2027 года.

Налоги для ФОП

Напомним, в июле Международный валютный фонд согласовал перенос сроков введения налога на добавленную стоимость (НДС) для физлиц-предпринимателей (ФОП). Закон должен вступить в силу с января 2028 вместо января 2027-го.

Перенос реформы значит отказаться от нее. Новые термины закреплены в обновленном меморандуме, а выполнение этого условия останется одним из структурных маяков программы сотрудничества Украины с МВФ.

В то же время Министерство финансов совместно с Государственной налоговой службой готовит изменения в систему единого налога для ФОП.

В частности, для внесения в Верховную Раду готовятся изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие введение дифференцированных ставок единого налога до 10% для плательщиков третьей группы, оказывающих услуги.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НДС Даниил Гетманцев ФОП Налоги
Новости
"Популистская ошибка". Гетманцев предлагает отменить Нацкэшбек
"Популистская ошибка". Гетманцев предлагает отменить Нацкэшбек
Аналитика
Бизнес в отчаянии, нужно искать механизмы компенсации убытков: интервью с Гетманцевым
Ростислав Шаправский, Дмитрий Олейник Бизнес в отчаянии, нужно искать механизмы компенсации убытков: интервью с Гетманцевым