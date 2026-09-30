Чи зміняться тарифи на доставку посилок до кінця року: що вирішили в "Укрпошті"

Напередодні четвертого кварталу "Укрпошта" вирішила, чи буде переглядати тарифи на доставку до кінця року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського у Telegram.
Очільник компанії нагадав, що 1 жовтня починається четвертий квартал - "найважливіший квартал для всіх клієнтів електронної комерції".
"Бо саме на новорічні свята припадають найбільші продажі", - уточнив Смілянський.
Він повідомив, що "Укрпошта" вирішила зробити клієнтам по-справжньому святковий подарунок, "попри всі обставини".
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Посадовець пояснив, що компанія схвалила рішення "не переглядати тарифи на доставку до кінця року" - щоб підтримати підприємців (склади й магазини багатьох із яких постраждали під час обстрілів).
"Ну і, звісно, підтримати наших клієнтів, щоб вони більше витрачали на новорічні подарунки, подарунки на Чорну п’ятницю та Миколайчика, а менше - на доставку", - додав Смілянський.
Варто зауважити, що з актуальними тарифами на основні та додаткові послуги від "Укрпошти" можна ознайомитись на офіційному сайті.
Генеральний директор компанії розповів, що тепер підписати договір з "Укрпоштою" можна:
"Усі необхідні дані ми підтягнемо автоматично або заповнимо самі. Як вам така автоматизація? Без паперів, без дзвінків, без черг", - пояснив Смілянський.
Він уточнив, що "3 хвилини та без документів - це про договір на поштові послуги".
"Якщо вам потрібен договір із післяплатою, його теж можна укласти онлайн. Проте знадобиться трохи більше документів, бо це вже вимоги НБУ. Маємо спільно їх виконувати", - констатував посадовець.
Ті з громадян, які підписали договір про співпрацю з "Укрпоштою", отримують:
"Долучайтеся до "Укрпошти", відправляйте - і вдалих усім продажів", - підсумував Смілянський.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як "Укрпошта" змінила тарифи влітку (що стало дешевшим, а за що треба доплатити).
Крім того, ми повідомляли, що "Укрпошта" змінює формат видачі посилок.
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