Изменятся ли тарифы на доставку посылок до конца года: что решили в "Укрпочте"

Накануне четвертого квартала "Укрпочта" решила, будет ли пересматривать тарифы на доставку до конца года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского в Telegram.
Глава компании напомнил, что 1 октября начинается четвертый квартал - "важнейший квартал для всех клиентов электронной коммерции".
"Ведь именно на новогодние праздники приходятся самые большие продажи", - уточнил Смелянский.
Он сообщил, что "Укрпочта" решила сделать клиентам по-настоящему праздничный подарок, "несмотря на все обстоятельства".
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Чиновник объяснил, что компания приняла решение "не пересматривать тарифы на доставку до конца года" - чтобы поддержать предпринимателей (склады и магазины многих из которых пострадали во время обстрелов).
"Ну и, конечно, поддержать наших клиентов, чтобы они больше тратили на новогодние подарки, подарки на Черную пятницу и Миколайчика, а меньше - на доставку", - добавил Смелянский.
Следует отметить, что с актуальными тарифами на основные и дополнительные услуги от "Укрпочты" можно ознакомиться на официальном сайте.
Генеральный директор компании рассказал, что теперь подписать договор с "Укрпочтой" можно:
"Все необходимые данные мы подтянем автоматически или заполним сами. Как вам такая автоматизация? Без бумаг, без звонков, без очередей", - объяснил Смелянский.
Он уточнил, что "3 минуты и без документов - это о договоре на почтовые услуги".
"Если вам нужен договор с наложенным платежом, его тоже можно заключить онлайн. Однако понадобится чуть больше документов, потому что это уже требования НБУ. Должны совместно их выполнять", - констатировал чиновник.
Те из граждан, которые подписали договор о сотрудничестве с "Укрпочтой", получают:
"Присоединяйтесь к "Укрпочте", отправляйте - и удачным всем продаж", - подытожил Смелянский.
Напомним, ранее мы рассказывали, как "Укрпочта" изменила тарифы летом (что стало дешевле, а за что нужно доплатить).
Кроме того, мы сообщали, что "Укрпочта" меняет формат выдачи посылок.
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