RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Изменятся ли тарифы на доставку посылок до конца года: что решили в "Укрпочте"

18:46 30.09.2026 Ср
3 мин
aimg Ирина Костенко
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

Накануне четвертого квартала "Укрпочта" решила, будет ли пересматривать тарифы на доставку до конца года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского в Telegram.

Изменятся ли тарифы на доставку посылок

Глава компании напомнил, что 1 октября начинается четвертый квартал - "важнейший квартал для всех клиентов электронной коммерции".

"Ведь именно на новогодние праздники приходятся самые большие продажи", - уточнил Смелянский.

Он сообщил, что "Укрпочта" решила сделать клиентам по-настоящему праздничный подарок, "несмотря на все обстоятельства".

Читайте также: Важные возможности от "Укрпочты": как сэкономить на коммуналке и получить наличку в селе

Чиновник объяснил, что компания приняла решение "не пересматривать тарифы на доставку до конца года" - чтобы поддержать предпринимателей (склады и магазины многих из которых пострадали во время обстрелов).

"Ну и, конечно, поддержать наших клиентов, чтобы они больше тратили на новогодние подарки, подарки на Черную пятницу и Миколайчика, а меньше - на доставку", - добавил Смелянский.

Следует отметить, что с актуальными тарифами на основные и дополнительные услуги от "Укрпочты" можно ознакомиться на официальном сайте.

Тарифы "Укрпочты" на посылки по Украине (инфографика: ukrposhta.ua)

Как подписать договор с "Укрпочтой"

Генеральный директор компании рассказал, что теперь подписать договор с "Укрпочтой" можно:

  • менее чем за 3 минуты;
  • без документов.

"Все необходимые данные мы подтянем автоматически или заполним сами. Как вам такая автоматизация? Без бумаг, без звонков, без очередей", - объяснил Смелянский.

Он уточнил, что "3 минуты и без документов - это о договоре на почтовые услуги".

"Если вам нужен договор с наложенным платежом, его тоже можно заключить онлайн. Однако понадобится чуть больше документов, потому что это уже требования НБУ. Должны совместно их выполнять", - констатировал чиновник.

Подписать договор с "Укрпочтой" можно онлайн (инфографика: ukrposhta.ua)

Что получают те, кто подписал договор

Те из граждан, которые подписали договор о сотрудничестве с "Укрпочтой", получают:

  • личный кабинет для оформления отправок онлайн;
  • кредитный лимит и возможность оплатить услуги в конце месяца;
  • возможность получить упаковку;
  • скидки и возможность поучаствовать в программе лояльности (уже скоро);
  • личного менеджера (при 50+ посылках в месяц);
  • отправления в 200+ стран мира;
  • доставку в 26 000+ населенных пунктов Украины;
  • другие приятные "плюшки".

"Присоединяйтесь к "Укрпочте", отправляйте - и удачным всем продаж", - подытожил Смелянский.

Напомним, ранее мы рассказывали, как "Укрпочта" изменила тарифы летом (что стало дешевле, а за что нужно доплатить).

Кроме того, мы сообщали, что "Укрпочта" меняет формат выдачи посылок.

Читайте также, как "Укрпочта" обновила правила работы отделений из-за воздушных тревог.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Игорь СмелянскийоплатипосилкипослугиТарифыБизнесУкрпочтаСоветыЦеныОсеньПодарки