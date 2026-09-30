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Чи зміняться тарифи на доставку посилок до кінця року: що вирішили в "Укрпошті"

18:46 30.09.2026 Ср
3 хв
aimg Ірина Костенко
Чи зміняться тарифи на доставку посилок до кінця року: що вирішили в "Укрпошті" Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Напередодні четвертого кварталу "Укрпошта" вирішила, чи буде переглядати тарифи на доставку до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського у Telegram.

Чи зміняться тарифи на доставку посилок

Очільник компанії нагадав, що 1 жовтня починається четвертий квартал - "найважливіший квартал для всіх клієнтів електронної комерції".

"Бо саме на новорічні свята припадають найбільші продажі", - уточнив Смілянський.

Він повідомив, що "Укрпошта" вирішила зробити клієнтам по-справжньому святковий подарунок, "попри всі обставини".

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Посадовець пояснив, що компанія схвалила рішення "не переглядати тарифи на доставку до кінця року" - щоб підтримати підприємців (склади й магазини багатьох із яких постраждали під час обстрілів).

"Ну і, звісно, підтримати наших клієнтів, щоб вони більше витрачали на новорічні подарунки, подарунки на Чорну п’ятницю та Миколайчика, а менше - на доставку", - додав Смілянський.

Варто зауважити, що з актуальними тарифами на основні та додаткові послуги від "Укрпошти" можна ознайомитись на офіційному сайті.

Чи зміняться тарифи на доставку посилок до кінця року: що вирішили в &quot;Укрпошті&quot;Тарифи "Укрпошти" на посилки по Україні (інфографіка: ukrposhta.ua)

Як підписати договір з "Укрпоштою"

Генеральний директор компанії розповів, що тепер підписати договір з "Укрпоштою" можна:

  • менш ніж за 3 хвилини;
  • без жодних документів.

"Усі необхідні дані ми підтягнемо автоматично або заповнимо самі. Як вам така автоматизація? Без паперів, без дзвінків, без черг", - пояснив Смілянський.

Він уточнив, що "3 хвилини та без документів - це про договір на поштові послуги".

"Якщо вам потрібен договір із післяплатою, його теж можна укласти онлайн. Проте знадобиться трохи більше документів, бо це вже вимоги НБУ. Маємо спільно їх виконувати", - констатував посадовець.

Чи зміняться тарифи на доставку посилок до кінця року: що вирішили в &quot;Укрпошті&quot;Підписати договір з "Укрпоштою" можна онлайн (інфографіка: ukrposhta.ua)

Що отримують ті, хто підписав договір

Ті з громадян, які підписали договір про співпрацю з "Укрпоштою", отримують:

  • особистий кабінет для оформлення відправлень онлайн;
  • кредитний ліміт і можливість сплатити за послуги наприкінці місяця;
  • можливість отримати пакування;
  • знижки та можливість взяти участь у програмі лояльності (вже скоро);
  • особистого менеджера (при 50+ посилках на місяць);
  • відправлення у 200+ країн світу;
  • доставку у 26 000+ населених пунктів України;
  • інші приємні "плюшки".

"Долучайтеся до "Укрпошти", відправляйте - і вдалих усім продажів", - підсумував Смілянський.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як "Укрпошта" змінила тарифи влітку (що стало дешевшим, а за що треба доплатити).

Крім того, ми повідомляли, що "Укрпошта" змінює формат видачі посилок.

Читайте також, як "Укрпошта" оновила правила роботи відділень через повітряні тривоги.

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