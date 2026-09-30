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Изменятся ли тарифы на доставку посылок до конца года: что решили в "Укрпочте"

18:46 30.09.2026 Ср
3 мин
aimg Ирина Костенко
Изменятся ли тарифы на доставку посылок до конца года: что решили в "Укрпочте" Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Накануне четвертого квартала "Укрпочта" решила, будет ли пересматривать тарифы на доставку до конца года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского в Telegram.

Изменятся ли тарифы на доставку посылок

Глава компании напомнил, что 1 октября начинается четвертый квартал - "важнейший квартал для всех клиентов электронной коммерции".

"Ведь именно на новогодние праздники приходятся самые большие продажи", - уточнил Смелянский.

Он сообщил, что "Укрпочта" решила сделать клиентам по-настоящему праздничный подарок, "несмотря на все обстоятельства".

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Чиновник объяснил, что компания приняла решение "не пересматривать тарифы на доставку до конца года" - чтобы поддержать предпринимателей (склады и магазины многих из которых пострадали во время обстрелов).

"Ну и, конечно, поддержать наших клиентов, чтобы они больше тратили на новогодние подарки, подарки на Черную пятницу и Миколайчика, а меньше - на доставку", - добавил Смелянский.

Следует отметить, что с актуальными тарифами на основные и дополнительные услуги от "Укрпочты" можно ознакомиться на официальном сайте.

Изменятся ли тарифы на доставку посылок до конца года: что решили в &quot;Укрпочте&quot;Тарифы "Укрпочты" на посылки по Украине (инфографика: ukrposhta.ua)

Как подписать договор с "Укрпочтой"

Генеральный директор компании рассказал, что теперь подписать договор с "Укрпочтой" можно:

  • менее чем за 3 минуты;
  • без документов.

"Все необходимые данные мы подтянем автоматически или заполним сами. Как вам такая автоматизация? Без бумаг, без звонков, без очередей", - объяснил Смелянский.

Он уточнил, что "3 минуты и без документов - это о договоре на почтовые услуги".

"Если вам нужен договор с наложенным платежом, его тоже можно заключить онлайн. Однако понадобится чуть больше документов, потому что это уже требования НБУ. Должны совместно их выполнять", - констатировал чиновник.

Изменятся ли тарифы на доставку посылок до конца года: что решили в &quot;Укрпочте&quot;Подписать договор с "Укрпочтой" можно онлайн (инфографика: ukrposhta.ua)

Что получают те, кто подписал договор

Те из граждан, которые подписали договор о сотрудничестве с "Укрпочтой", получают:

  • личный кабинет для оформления отправок онлайн;
  • кредитный лимит и возможность оплатить услуги в конце месяца;
  • возможность получить упаковку;
  • скидки и возможность поучаствовать в программе лояльности (уже скоро);
  • личного менеджера (при 50+ посылках в месяц);
  • отправления в 200+ стран мира;
  • доставку в 26 000+ населенных пунктов Украины;
  • другие приятные "плюшки".

"Присоединяйтесь к "Укрпочте", отправляйте - и удачным всем продаж", - подытожил Смелянский.

Напомним, ранее мы рассказывали, как "Укрпочта" изменила тарифы летом (что стало дешевле, а за что нужно доплатить).

Кроме того, мы сообщали, что "Укрпочта" меняет формат выдачи посылок.

Читайте также, как "Укрпочта" обновила правила работы отделений из-за воздушных тревог.

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