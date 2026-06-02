Захист буде, але не у всіх: що чекає на українських чоловіків у ЄС

Євросоюз планує подовжити тимчасовий захист для українських біженців після березня 2027 року. Однак для деяких чоловіків можуть запровадити обмеження.

Про це заявила представниця Єврокомісії Корінна Улльріх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радіо Свобода ".

Наразі у Раді ЄС тривають дискусії щодо можливої адаптації правил для українців, які шукатимуть притулку в майбутньому. Зокрема, розглядається можливість запровадження обмежень для чоловіків мобілізаційного віку, однак остаточних висновків з цього приводу ще немає.

Водночас у Єврокомісії наголосили, що ймовірні нові правила не зачеплять тих українців, які вже отримали статус тимчасового захисту.

"Коли ми говоримо про майбутні прибуття, то йдеться не про продовження статусу для тих, хто вже перебуває під захистом, а саме про нових заявників", - пояснила Улльріх.

Таким чином, за даними Євростату, понад 1,5 мільйона українських чоловіків-біженців, які вже перебувають у країнах ЄС, не втратять свій статус.

Варто зазначити, станом на сьогодні механізмом тимчасового захисту в Євросоюзі користуються 4,33 мільйона переселенців з України.

Найбільшу кількість біженців наразі прийняли Німеччина (28,7%), Польща (22,3%) та Чехія (9%). Водночас за співвідношенням кількості українців до місцевого населення найбільше навантаження лягає на Чехію, Польщу, Словаччину та Кіпр.