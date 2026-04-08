Чи змінять комендантську годину у Києві на Великдень: пояснення поліції
Комендантська година у Києві на Великдень діятиме без змін - з півночі до п'ятої ранку. Проте є храми, в яких богослужіння відбуватимуться і вночі.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила речниця поліції Києва Ганна Страшок в ефірі "Київського часу".
"Ми проводили роботу з настоятелями храмів щодо того, щоб вони утримувались від проведення нічних богослужінь. У більшості з них служба відбуватиметься до вечора і на наступний день зранку, але є такі, де служба відбуватиметься протягом всієї ночі", - розповіла вона.
Страшок зазначила, що якщо громадяни планують долучитися до нічної служби, їм слід спланувати все так, щоби або встигнути повернутись додому до початку комендантської години, або перебувати у церкві після її початку.
Вона також відповіла, чи буде вважатись порушенням комендантської години, якщо людини вийде з церкви на вулицю з опівночі до п'ятої ранку.
"Це не буде якимось таким порушенням, ми всі з розумінням ставимося, якщо є якась форс-мажорна ситуація, або якась потреба вийти, чи повернутися додому в разі необхідності. Працівники поліції з розумінням до цих ситуацій ставляться", - пояснила Страшок.
Робота поліції на Великдень
Нагадаємо, у Нацполіції розповіли, що у період Великодніх свят правоохоронці працюють у посиленому режимі. Екіпажі поліції максимально наближені до місць проведення богослужінь.
За необхідності можуть проводитися превентивні заходи, зокрема вибіркові поверхневі перевірки, виключно з метою недопущення провокацій та гарантування безпеки людей.
Великоднє перемир’я
В кінці березня український президент Володимир Зеленський відповів на запитання, чи запропонує Україна країні-агресорці великоднє перемир’я та які міжнародні гарантії знадобляться для того, щоб РФ "не використала паузу для зміцнення своїх військових позицій".
Пізніше прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "чіткої ініціативи щодо великоднього перемир’я" від українського президента не пролунало.
В понеділок, 6 квітня, Зеленський повідомив, що Київ передав Москві через американську сторону пропозицію щодо енергетичного перемир'я.