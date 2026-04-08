Изменят ли комендантский час в Киеве на Пасху: объяснение полиции

23:04 08.04.2026 Ср
2 мин
Что делать тем, кто хочет попасть на ночное богослужение?
Валерий Ульяненко
Изменят ли комендантский час в Киеве на Пасху: объяснение полиции

Комендантский час в Киеве на Пасху будет действовать без изменений - с полуночи до пяти утра. Однако есть храмы, в которых богослужения будут проходить и ночью.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила пресс-секретарь полиции Киева Анна Страшок в эфире "Киевского времени".

"Мы проводили работу с настоятелями храмов по поводу того, чтобы они воздерживались от проведения ночных богослужений. В большинстве из них служба будет происходить до вечера и на следующий день утром, но есть такие, где служба будет происходить в течение всей ночи", - рассказала она.

Страшок отметила, что если граждане планируют присоединиться к ночной службе, им следует спланировать все так, чтобы либо успеть вернуться домой до начала комендантского часа, либо находиться в церкви после его начала.

Она также ответила, будет ли считаться нарушением комендантского часа, если человек выйдет из церкви на улицу с полуночи до пяти утра.

"Это не будет каким-то таким нарушением, мы все с пониманием относимся, если есть какая-то форс-мажорная ситуация, или какая-то потребность выйти, или вернуться домой в случае необходимости. Работники полиции с пониманием к этим ситуациям относятся", - пояснила Страшок.

Работа полиции на Пасху

Напомним, в Нацполиции рассказали, что в период Пасхальных праздников правоохранители работают в усиленном режиме. Экипажи полиции максимально приближены к местам проведения богослужений.

При необходимости могут проводиться превентивные меры, в частности выборочные поверхностные проверки, исключительно с целью недопущения провокаций и обеспечения безопасности людей.

Пасхальное перемирие

В конце марта украинский президент Владимир Зеленский ответил на вопрос, предложит ли Украина стране-агрессору пасхальное перемирие и какие международные гарантии понадобятся для того, чтобы РФ "не использовала паузу для укрепления своих военных позиций".

Позже пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "четкой инициативы по поводу пасхального перемирия" от украинского президента не прозвучало.

В понедельник, 6 апреля, Зеленский сообщил, что Киев передал Москве через американскую сторону предложение по энергетическому перемирию.

С утра и до самой ночи: украинцев предупредили о графиках отключения света 9 апреля
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
