Чи зміниться погода в Україні з понеділка: синоптик дала прогноз на 8 червня

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що травень "порушив" норму в Києві - які рекорди зафіксували в місті впродовж останнього місяця весни й коли було найспекотніше.

Крім того, синоптики пояснювали, чому літо 2026 року офіційно прийшло в Україну не за графіком.

Також спеціалісти Укргідрометцентру розповіли про кліматичні особливості червня в Україні та пояснили, до якої погоди варто готуватись цього року.