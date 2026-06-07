Изменится ли погода в Украине с понедельника: синоптик дала прогноз на 8 июня

Напомним, ранее мы рассказывали, что май "нарушил" норму в Киеве - какие рекорды зафиксировали в городе в течение последнего месяца весны и когда было жарче всего.

Кроме того, синоптики объясняли, почему лето 2026 года официально пришло в Украину не по графику.

Также специалисты Укргидрометцентра рассказали о климатических особенностях июня в Украине и объяснили, к какой погоде стоит готовиться в этом году.