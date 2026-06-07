Чи зміниться погода в Україні з понеділка: синоптик дала прогноз на 8 червня

Понеділок, 8 червня, в Україні буде дощовим. Місцями можливі грози та шквальний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

За словами синоптика, дощі завтра можуть супроводжуватися грозами. При грозах можливі шквали і короткочасні сильніші зливи.

"Не варто звинувачувати у ріках вздовж вулиць лише атмосферу - засмічені стоки також можуть бути причиною складної погодної ситуації, а точніше її наслідків. Тому парасолі та безпечна парковка вашого автомобіля - обов'язково", - додала Діденко.



Температура повітря у понеділок в Україні очікується комфортною, протягом дня +22...+26 градусів, на сході та півдні +24...+29 градусів.



У Києві 8 червня передбачається дощ, можлива гроза. Вдень температура повітря буде комфортною, +22...+23 градуси.

Фото: понеділок в Україні буде дощовимд (інфографіка: РБК-Україна)



Тиждень очікується теплим чи навіть дуже теплим, але вологим. Погода буде нестійкою, з коливаннями атмосферного тиску, часом із задухою при високій вологості.