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Чи зміниться погода в Україні з понеділка: синоптик дала прогноз на 8 червня

13:20 07.06.2026 Нд
2 хв
Де буде до +29, а де чекати негоди?
aimg Тетяна Степанова
Чи зміниться погода в Україні з понеділка: синоптик дала прогноз на 8 червня Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на 8 червня (Getty Images)
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Понеділок, 8 червня, в Україні буде дощовим. Місцями можливі грози та шквальний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

За словами синоптика, дощі завтра можуть супроводжуватися грозами. При грозах можливі шквали і короткочасні сильніші зливи.

"Не варто звинувачувати у ріках вздовж вулиць лише атмосферу - засмічені стоки також можуть бути причиною складної погодної ситуації, а точніше її наслідків. Тому парасолі та безпечна парковка вашого автомобіля - обов'язково", - додала Діденко.

Температура повітря у понеділок в Україні очікується комфортною, протягом дня +22...+26 градусів, на сході та півдні +24...+29 градусів.

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У Києві 8 червня передбачається дощ, можлива гроза. Вдень температура повітря буде комфортною, +22...+23 градуси.

Чи зміниться погода в Україні з понеділка: синоптик дала прогноз на 8 червня

Фото: понеділок в Україні буде дощовимд (інфографіка: РБК-Україна)

Тиждень очікується теплим чи навіть дуже теплим, але вологим. Погода буде нестійкою, з коливаннями атмосферного тиску, часом із задухою при високій вологості.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що травень "порушив" норму в Києві - які рекорди зафіксували в місті впродовж останнього місяця весни й коли було найспекотніше.

Крім того, синоптики пояснювали, чому літо 2026 року офіційно прийшло в Україну не за графіком.

Також спеціалісти Укргідрометцентру розповіли про кліматичні особливості червня в Україні та пояснили, до якої погоди варто готуватись цього року.

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