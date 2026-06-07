Чи зміниться погода в Україні з понеділка: синоптик дала прогноз на 8 червня
Понеділок, 8 червня, в Україні буде дощовим. Місцями можливі грози та шквальний вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.
За словами синоптика, дощі завтра можуть супроводжуватися грозами. При грозах можливі шквали і короткочасні сильніші зливи.
"Не варто звинувачувати у ріках вздовж вулиць лише атмосферу - засмічені стоки також можуть бути причиною складної погодної ситуації, а точніше її наслідків. Тому парасолі та безпечна парковка вашого автомобіля - обов'язково", - додала Діденко.
Температура повітря у понеділок в Україні очікується комфортною, протягом дня +22...+26 градусів, на сході та півдні +24...+29 градусів.
У Києві 8 червня передбачається дощ, можлива гроза. Вдень температура повітря буде комфортною, +22...+23 градуси.
Фото: понеділок в Україні буде дощовимд (інфографіка: РБК-Україна)
Тиждень очікується теплим чи навіть дуже теплим, але вологим. Погода буде нестійкою, з коливаннями атмосферного тиску, часом із задухою при високій вологості.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що травень "порушив" норму в Києві - які рекорди зафіксували в місті впродовж останнього місяця весни й коли було найспекотніше.
Крім того, синоптики пояснювали, чому літо 2026 року офіційно прийшло в Україну не за графіком.
Також спеціалісти Укргідрометцентру розповіли про кліматичні особливості червня в Україні та пояснили, до якої погоди варто готуватись цього року.