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Изменится ли погода в Украине с понедельника: синоптик дала прогноз на 8 июня

13:20 07.06.2026 Вс
2 мин
Где будет до +29, а где ждать непогоды?
aimg Татьяна Степанова
Изменится ли погода в Украине с понедельника: синоптик дала прогноз на 8 июня Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на 8 июня (Getty Images)
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Понедельник, 8 июня, в Украине будет дождливым. Местами возможны грозы и шквальный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.

По словам синоптика, дожди завтра могут сопровождаться грозами. При грозах возможны шквалы и кратковременные более сильные ливни.

"Не стоит винить в реках вдоль улиц только атмосферу - засоренные стоки также могут быть причиной сложной погодной ситуации, а точнее ее последствий. Поэтому зонты и безопасная парковка вашего автомобиля - обязательно", - добавила Диденко.

Температура воздуха в понедельник в Украине ожидается комфортной, в течение дня +22...+26 градусов, на востоке и юге +24...+29 градусов.

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В Киеве 8 июня предполагается дождь, возможна гроза. Днем температура воздуха будет комфортной, +22...+23 градуса.

Изменится ли погода в Украине с понедельника: синоптик дала прогноз на 8 июня

Фото: понедельник в Украине будет дождливым (инфографика: РБК-Украина)

Неделя ожидается теплой или даже очень теплой, но влажной. Погода будет неустойчивой, с колебаниями атмосферного давления, временами с духотой при высокой влажности.

Напомним, ранее мы рассказывали, что май "нарушил" норму в Киеве - какие рекорды зафиксировали в городе в течение последнего месяца весны и когда было жарче всего.

Кроме того, синоптики объясняли, почему лето 2026 года официально пришло в Украину не по графику.

Также специалисты Укргидрометцентра рассказали о климатических особенностях июня в Украине и объяснили, к какой погоде стоит готовиться в этом году.

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