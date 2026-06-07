Изменится ли погода в Украине с понедельника: синоптик дала прогноз на 8 июня
Понедельник, 8 июня, в Украине будет дождливым. Местами возможны грозы и шквальный ветер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.
По словам синоптика, дожди завтра могут сопровождаться грозами. При грозах возможны шквалы и кратковременные более сильные ливни.
"Не стоит винить в реках вдоль улиц только атмосферу - засоренные стоки также могут быть причиной сложной погодной ситуации, а точнее ее последствий. Поэтому зонты и безопасная парковка вашего автомобиля - обязательно", - добавила Диденко.
Температура воздуха в понедельник в Украине ожидается комфортной, в течение дня +22...+26 градусов, на востоке и юге +24...+29 градусов.
В Киеве 8 июня предполагается дождь, возможна гроза. Днем температура воздуха будет комфортной, +22...+23 градуса.
Фото: понедельник в Украине будет дождливым (инфографика: РБК-Украина)
Неделя ожидается теплой или даже очень теплой, но влажной. Погода будет неустойчивой, с колебаниями атмосферного давления, временами с духотой при высокой влажности.
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