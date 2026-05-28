Мадьяр раскрыл позицию Венгрии по оружию Украине

22:34 28.05.2026 Чт
2 мин
Что заявил Петер Мадьяр после встречи с генсеком НАТО?
aimg Юлия Голованова
фото: премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр (Getty Images)
Новый премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт не будет поставлять оружие Украине, несмотря на постепенное потепление в отношениях между странами после смены власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьера Венгрии Петера Мадьяра в Facebook.

В своей заметке он сообщил, что провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе. По его словам, Венгрия снова станет "надежным партнером" Альянса.

Также стороны обсудили участие венгерских военных в миротворческой миссии НАТО в Косово и подготовку к саммиту Альянса, который состоится 7-8 июля в Анкаре.

В то же время Мадьяр отметил, что позиция Будапешта относительно военной помощи Украине остается неизменной.

"Я сообщил господину Генеральному секретарю, что Венгрия не будет посылать ни оружия, ни боевой техники к российско-украинской войне", - написал он.

Отношения Украины и Венгрии

Во времена премьерства Виктора Орбана Венгрия неоднократно блокировала решения ЕС и НАТО по поддержке Украины, а также выступала против поставок оружия Киеву.

Впрочем, после прихода к власти Петера Мадьяра риторика Будапешта в отношении Украины несколько изменилась. В частности, новый премьер признал, что Украина является жертвой российской агрессии и имеет право защищать свою территориальную целостность.

Кроме того, 20 мая Украина и Венгрия начали двусторонние консультации на экспертном уровне. Стороны обсудили вопросы добрососедских отношений, защиты прав национальных меньшинств и дальнейшее продвижение Украины к членству в ЕС.

Также Мадьяр ранее заявлял о намерении вернуть "Вышеградской четверке" влияние в Евросоюзе и расширить сотрудничество с другими странами региона.

